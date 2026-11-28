Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich im öffentlichen Raum unsicher. Denise hat erlebt, wovor viele Angst haben: Die junge Mutter wurde auf einem Spielplatz attackiert. Deutschland zähle dennoch zu den sichersten Ländern der Welt, betonen Experten nun in einer ZDF-Reportage.

Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich im öffentlichen Raum unsicher. Denise hat erlebt, wovor viele Angst haben: Die junge Mutter wurde auf einem Spielplatz attackiert.

Deutschland zähle dennoch zu den sichersten Ländern der Welt, betonen Experten nun in einer ZDF-Reportage. Im Mai 2025 wurde Denise in Leipzig Opfer einer Gewalttat. Als sie auf einem öffentlichen Spielplatz eine Gruppe junger, ihr fremder Männer aufforderte, ihre Musikbox auszuschalten, ging einer von ihnen auf die junge Mutter und ihre Freundin los.

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„Ich habe gedacht: Hoffentlich sehe ich mein Kind wieder“, erinnert sich die 26-Jährige in der-Reportage „Kriminalität in Deutschland - Gefühlte Ängste, reale Gefahren“ an den Moment des Angriffs. Körperlich trug Denise keine bleibenden Schäden davon, sie erlitt Beulen, Schürfwunden und blaue Flecken. Psychisch habe die Tat jedoch Spuren hinterlassen: Die junge Frau fühle sich seither nicht mehr sicher, heißt es in der Reportage.