Denise Ohnona - Das unbeabsichtigte Kathema des Supermodels Kate Moss

Die 45‑jährige Mutter aus Lancashire lebt seit Jahren mit der ständigen Verwechslung für das berühmte Model Kate Moss. Von den Anfängen als Jugendlicher bis zu Aufträgen für internationale Modemagazine schildert der Bericht ihren ungewöhnlichen Werdegang als Doppelgängerin.

Die bemerkenswerten Wangenknochen, die mandelförmigen Augen und der lässige Stil - viele verbinden diese Merkmale sofort mit dem legendären Supermodel aus den neunziger Jahren. Doch die Frau, die rechts im Bild abgebildet ist, ist nicht Kate Moss , sondern Denise Ohnona, eine 45‑jährige Mutter aus Lancashire, die seit Jahren als deren Doppelgängerin auftritt.

Ihre Begegnung mit der Öffentlichkeit ist alles andere als gewöhnlich; ein einfacher Restaurantbesuch kann schnell zu einem Spießrutenlauf werden, weil Gäste und Passanten sie für das berühmte Model halten und sofort um ein Foto bitten. Ohnona selbst sagt, dass sie ständig erkannt wird und dass sie gern ein T‑Shirt tragen würde, auf dem steht sie sei nicht Kate Moss. Diese permanente Verwechslung hat ihr Leben stark beeinflusst und ihr ein besonderes öffentliches Profil verschafft.

Der Weg zur Doppelgängerin begann bereits im Alter von vierzehn. Als Kate Moss Anfang zwanzig bereits zu den begehrtesten Gesichtern der Modewelt gehörte, bemerkte man bei Ohnona eine auffallende Ähnlichkeit. Freundinnen zeigten ihr immer wieder Bilder der britischen Ikone, was Ohnona zunächst geschmeichelt, aber auch verunsichert zurückließ, weil sie sich selbst als wenig attraktiv empfand. Die Erkenntnis, dass das Supermodel selbst ähnliche Unsicherheiten hatte, stärkte sie.

Mit einunddreißig trat sie einer Agentur für Look‑alikes bei, die von dem ehemaligen Doppelgänger des Fußballstars David Beckham gegründet worden war. Seitdem arbeitet sie sporadisch als Moss‑Double und erhält Aufträge für Fotoshootings, Modenschauen und Werbeaufnahmen. 2024 durfte sie für die Vogue Saudi Arabia in London modeln und trug für einen Tag Marken wie Chanel, Gucci und Louis Vuitton, was ihr das Gefühl gab, eine Königin zu sein, während ihr Alltag normalerweise von Zara‑Kleidung geprägt ist.

Trotz der offensichtlichen Ähnlichkeiten gibt es deutliche Unterschiede zwischen den beiden Frauen. Ohnona misst nur 1,57 Meter, während das Original 1,70 Meter groß ist. Ihre Lebensstile sind ebenfalls konträr: Kate Moss wird häufig mit Champagner und Zigaretten assoziiert, während Ohnona keinen Alkohol trinkt, nicht raucht und ihren perfekten Abend mit Netflix, einer Tasse Schlaftee und frühem Zubettgehen verbringt.

Sie hat das echte Kate Moss bislang nie getroffen, was ihr ein gewisses Unbehagen bereitet, weil sie nicht weiß, wie die Ikone ihre Doppelgängerinrolle beurteilen würde. Dennoch bleibt Ohnona höflich und versucht, den Wunsch nach einem Foto zu erfüllen, selbst wenn sie immer wieder betont, dass sie nur ein Look‑alike ist. Ihre Geschichte wirft ein Licht auf das Phänomen der Doppelgängerinnen in der Unterhaltungsindustrie und zeigt, wie ein äußerliches Merkmal das gesamte Leben einer Person prägen kann





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