Denise Preuß holt sich Silber bei Biathlon-WM

Denise Preuß, eine 30-jährige deutsche Biathletin, zeigte eine beeindruckende Leistung bei den FIS Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide und sicherte sich den zweiten Platz im Einzelrennen über 15 Kilometer.

30-jährige deutsche Biathletin Denise Preuß hat bei den FIS Biathlon - Weltmeisterschaft en in Lenzerheide im Einzelrennen über 15 Kilometer den zweiten Platz belegt. Preuß feierte damit zehn Jahre nach ihrer bislang einzigen WM-Einzelmedaille die Rückkehr auf das Podest. In den Schweizer Alpen leistete sich die Gesamtweltcup-Führende eine Strafrunde und musste sich Siegerin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich (1 Fehler) um 9,8 Sekunden geschlagen geben.

Lange hatte es für Preuß sogar nach dem WM-Titel ausgesehen. Bronze über 7,5 Kilometer sicherte sich Suvi Minkkinen aus Finnland ohne Schießfehler. \r \"Ich freue mich mega über den zweiten Platz. Hätte mir das einer in der Früh gesagt, hätte ich das sofort unterschrieben“, sagte Preuß im ZDF: „Ich bin einfach glücklich.“ Über ihren einzigen Schießfehler im Stehendschießen ärgerte sie sich nur kurz: „Ich habe schon versucht, riskant zu schießen, vielleicht war es ein Ticken zu schnell.“ Damit besitzt Preuß auch eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Sonntag (12.05 Uhr/ZDF und Eurosport). Die weiteren deutschen Starterinnen kamen im ersten Einzelwettbewerb der Titelkämpfe nicht unter die ersten Zehn





