Deniz Aytekin beendet seine aktive Karriere als Unparteiischer. Der 47-jährige Schiedsrichter hat nach fast 18 Jahren in der Bundesliga sein letztes Spiel geleitet. Aytekin wurde emotional, als er sich von den Spielern von Bayern und Köln verabschieden musste.

Deniz Aytekin beendet seine aktive Karriere als Unparteiischer. Der 47-jährige Schiedsrichter hat nach fast 18 Jahren in der Bundesliga sein letztes Spiel geleitet. Aytekin wurde emotional, als er sich von den Spielern von Bayern und Köln verabschieden musste.

Er sagte, dass er sich von den vielen Menschen umgeben fühlte, die ihm wichtig sind, und dass er sich an die vielen Jahre seiner Schiedsrichtertätigkeit erinnert hat. Aytekin erzählte von einem jungen Spieler, der vor dem Spiel zu ihm gekommen war und ihn gefragt hatte, ob er ihn siezen soll oder ob er ihn du nennen darf. Aytekin sagte, dass er gesagt hat, er solle ihn du nennen, aber der Spieler musste lange überlegen.

Nach dem Spiel bekam Aytekin eine Nachricht von einem Fan aus Karlsruhe, der gesagt hat, dass er alt aussieht. Aytekin sagte, dass er sich überlegt hat, ob es Zeit ist, aufzuhören, und dass er sich dann entschieden hat, jetzt ist gut. Aytekin erzählte auch von seinen Freizeitaktivitäten. Er sagte, dass er mit seiner Frau manchmal Bachelor-Abende vor dem Fernseher verbringt.

Er sagte, dass sie manchmal Trash-Formate schauen, aber dass er sich überwunden hat, sie nicht mehr zu schauen. Aytekin sagte auch, dass er einmal auf einer Bühne stand, weil die ganze Halle seinen Namen gerufen hat. Er sagte, dass das unangenehm für ihn war. Aytekin hat fast 30 Jahre als Schiedsrichter gearbeitet.

Er ist bekannt für seine fairen Entscheidungen und seine emotionale Art. Er wird von vielen als einer der besten Schiedsrichter in der Bundesliga angesehen werden. Aytekin wird in Zukunft wahrscheinlich noch als Trainer oder Funktionär in der Fußballwelt tätig sein. Aytekin sagte, dass er sich auf seine neue Rolle freut und dass er sich auf neue Herausforderungen freut.

Er sagte auch, dass er sich von den Menschen umgeben fühlte, die ihm wichtig sind, und dass er sich an die vielen Jahre seiner Schiedsrichtertätigkeit erinnert hat. Aytekin wird immer als einer der besten Schiedsrichter in der Bundesliga angesehen werden. Aytekin hat auch gesagt, dass er sich von den Spielern verabschieden musste, die er in den letzten Jahren kennen gelernt hat.

Er sagte, dass er sich von den vielen Menschen umgeben fühlte, die ihm wichtig sind, und dass er sich an die vielen Jahre seiner Schiedsrichtertätigkeit erinnert hat. Aytekin wird immer als einer der besten Schiedsrichter in der Bundesliga angesehen werden. Aytekin ist bekannt für seine fairen Entscheidungen und seine emotionale Art. Er wird von vielen als einer der besten Schiedsrichter in der Bundesliga angesehen werden.

Aytekin wird in Zukunft wahrscheinlich noch als Trainer oder Funktionär in der Fußballwelt tätig sein. Aytekin hat fast 30 Jahre als Schiedsrichter gearbeitet und wird immer als einer der besten Schiedsrichter in der Bundesliga angesehen werden





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deniz Aytekin Fußball Bundesliga Schiedsrichter Karriereende

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(S+) Kinder und Karriere: »Für meinen Ehrgeiz war es eine schwierige Entscheidung«Carolin Weyand und ihr Mann kämpften sich durch den Wahnsinnsalltag berufstätiger Eltern, bis sie ein zweites Kind bekamen – und beide nicht mehr konnten. Dann traf sie eine Entscheidung.

Read more »

Tim Kleindienst glaube nicht seine Karriere im Nationalteam vor uber zu seinDer 30-jährige Sturmer spricht über die Absage des Bundestrainers, er nicht fur die Weltmeisterschaft nominiert zu werden. Er setzt sich jedoch auf die ausgespielten Gründe ein und ropportiert sich neu.auf einund zuschauen., Um gute Vшagraung zu wijsen

Read more »

Jacob Elordi über Nate Jacobs' grausames Finale: Ein Schicksal, das die Serie und seine Karriere prägtIn der dritten Staffel von „Euphoria“ endet Nate Jacobs' Geschichte in einem mörderischen Sarg, während Schauspieler Jacob Elordi über die Bedeutung des Abschieds reflektiert und seine persönliche Entwicklung vom verarmten Künstler zum Hollywood-Star beleuchtet.

Read more »

Nicolas Cage über seine Karriere und seine Beziehungen zu anderen FilmemachernNicolas Cage spricht über seine Erfahrungen mit anderen Filmregisseuren und über seine eigene Karriere, die von Meisterwerken bis hin zu finanziellen Schwierigkeiten reicht.

Read more »