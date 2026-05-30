Der DFB hat Deniz Aytekin und Fabienne Michel als Schiedsrichter und Schiedsrichterin des Jahres ausgezeichnet. Aytekin beendet nach 18 Jahren seine Karriere in der Bundesliga, während Michel als Nachfolgerin in der Rolle des Schiedsrichters auftritt.

Der DFB hat Deniz Aytekin und Fabienne Michel als Schiedsrichter und Schiedsrichterin des Jahres ausgezeichnet. Aytekin beendet nach 18 Jahren seine Karriere in der Bundesliga , während Michel als Nachfolgerin in der Rolle des Schiedsrichters auftritt.

Beide wurden bei einer einwöchigen Abstimmung unter allen Schiedsrichtern Deutschlands gewählt. Sie werden auf dem Cover des neuen Regelheftes für die Saison 2026/2027 zu sehen sein. Die Trophäen wurden am Freitagabend in Leipzig überreicht. Aytekin war bereits dreimal Schiedsrichter des Jahres und sagt, dass er dankbar ist für die Wahl, die von den Aktiven kommt.

Er beendet seine Karriere nach über 30 Jahren und ist dankbar für die Erfahrungen, die er in dieser Zeit gesammelt hat. Michel sagt, dass sie dankbar ist für die Wahl und dass sie sich auf die neue Saison freut. Sie dankt allen Schiedsrichtern, die für sie gestimmt haben, und ihren Kolleginnen, die sie für die Wahl nominiert haben. Sie ist auch dankbar für die Unterstützung von Menschen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben





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