Deniz Undav drängt mit starkem Auftritt in die WM-Startelf

Beim 3:0-Testsieg gegen Finnland brilliert Deniz Undav mit zwei Toren und einem überzeugenden Spiel. Seine Leistung heizt die Debatte über die deutsche Sturmspitze an und stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann vor wichtige Entscheidungen.

Deniz Undav hat im Testspiel gegen Finnland mit einer herausragenden Leistung auf sich aufmerksam gemacht und damit die Diskussion über einen möglichen Platz in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft für die bevorstehende Weltmeisterschaft angeheizt.

Der Stürmer vom VfB Stuttgart erzielte beim 3:0-Erfolg zwei Tore und zeigte dabei seine gesamte Palette an Fähigkeiten: starkes Gegenpressing, tiefe Laufwege und kaltschnäuzige Vollstreckung. Nach der Partie bezeichnete er den Abend selbst als "10/10" und betonte, dass er lediglich seinen Job tun und sich durch gute Leistungen empfehlen wolle. Diese Einstellung und seine aktuelle Verfassung stellen Bundestrainer Julian Nagelsmann vor interessante taktische und personelle Fragen.

Zwar sind die Finnen nicht als Fußballgroßmacht zu betrachten, doch bei Stürmern zählt insbesondere das Selbstvertrauen, das Undav nach seiner überragenden Saison in der Bundesliga in Hülle und Fülle besitzt. Seine Auftritte lassen keinerlei Ehrfurcht vor Gegnern erkennen. Nagelsmann hatte Undav bislang eher als Joker von der Bank eingeplant, doch der Stuttgarter nutzte die Chance von Beginn und machte deutlich, dass er sich mit einer Reservistenrolle nicht abfinden will.

Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den Kader, denn durch Undavs starke Präsentation könnte nicht nur Kai Havertz, sondern auch andere Offensivspieler wie Niclas Füllkrug in der internen Hierarchie zurückfallen. Füllkrug durfte gegen Finnland zwar auch ran, blieb aber weitgehend blass. Die Personalfrage um Undav wird damit zum ersten echten Prüfstein für Nagelsmanns Aussage, dass jeder Spieler durch Leistung seine Rolle verändern kann.

Der Trainer muss nun entscheiden, ob er Undav tatsächlich in die Startelf nimmt oder als impact player von der Bank bringt. Die taktische Flexibilität, die Undav bietet - er kann nicht nur als Stürmer, sondern auch auf der Zehn oder hängend hinter einem echten Stürmer agieren - erhöht die Optionen für das deutsche Spiel. Kurz vor der Abreise zur WM bedeutet diese Auswahl jedoch eine zusätzliche Denkaufgabe.

Ob die Tür zur Startelf wirklich offen ist, zeigt sich spätestens im ersten Gruppenspiel. Undav hat jedenfalls mit seiner Leistung und seinem selbstbewussten Auftreten alle Argumente auf seiner Seite





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