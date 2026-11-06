Deniz Undav gegen Niclas Füllkrug: VfB Stuttgart empfängt Werder Bremen

Deniz Undav wartet mit dem VfB Stuttgart noch auf sein erstes Bundesliga-Tor, während Niclas Füllkrug mit Werder Bremen neun Treffer erzielt hat.

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag um 18.30 Uhr im Top-Spiel der Bundesliga Werder Bremen, die Partie wird live bei Sky übertragen. Im Mittelpunkt steht ein direktes Duell zweier Nationalstürmer: Deniz Undav (30) trifft auf Niclas Füllkrug (33). Beide Angreifer stehen für den Wettbewerb um Tore und Vorlagen, doch ihre Bilanz in dieser Saison könnte kaum unterschiedlicher ausfallen.

Auslöser der Debatte ist die Nominierung von Füllkrug durch Bundestrainer Jürgen Klopp (59). Der Stürmer von Werder Bremen wurde für die Länderspiele in Serbien am 13.11. und gegen Holland am 16.11. berufen. Undav fehlt dagegen erneut im DFB-Kader, wie bereits bei Klopps Debüt als Bundestrainer.

Also read Jürgen Klopp nominiert Niclas Füllkrug für WM-Quali

Deniz Undav und Niclas Füllkrug im direkten Duell

Das Duell am Samstag stellt Deniz Undav vom VfB Stuttgart direkt gegen Niclas Füllkrug von Werder Bremen. Beide Stürmer sind Torjäger mit unterschiedlicher Ausgangslage, die Partie hat deshalb einen besonderen Reiz für Fans und Beobachter.

Undav steht auf dem Rasen einem Spieler gegenüber, der den Platz in der Nationalelf erhalten hat, den Undav zuvor innehatte. Ob diese Konstellation zusätzliche Motivation auslöst, lässt sich vor dem Anpfiff nur vermuten. Die Ausgangslage ist jedoch klar: Ein Duell der Goalgetter ist zugleich ein Duell der Gegensätze.

Advertisement

Torjägerliste und Nominierung im Vergleich

Niclas Füllkrug führt die Torschützenliste der Bundesliga mit neun Treffern an. Diese Bilanz hat ihm die Nominierung für die beiden Länderspiele eingebracht, die im November anstehen.

Deniz Undav war in der vergangenen Saison der Torjäger des VfB Stuttgart, ist in der laufenden Bundesliga-Saison aber noch ohne eigenes Tor. Auch im DFB-Kader fehlt er, sodass sich die beiden Stürmer in der Nationalmannschaft aktuell nicht gegenüberstehen.

Undav hat zuletzt eher als Vorbereiter überzeugt als als Vollstrecker. Beim 4:2-Sieg des VfB Stuttgart bereitete er den Treffer von Demirović traumhaft vor. Seine Kreativität und sein Überblick bringen viele Angriffe ins Rollen, nur die Abschlussqualität vor dem Tor fehlt bislang.

Hoeneß über fehlende Tore und Assists von Undav

Sebastian Hoeneß (44), Trainer des VfB Stuttgart, nennt die fehlenden Tore als entscheidenden Punkt bei Undav. Nach Hoeneß' Einschätzung strahlt der Stürmer wieder Torgefahr aus und kommt zunehmend in Schwung. Zugleich fehle derzeit das letzte Stück, bei Undav persönlich und bei der Mannschaft insgesamt.

Advertisement

Hoeneß betonte, dass sich Undav selbst klar einordnet: Ohne Tore sei es schwer, im Kader eine Rolle zu spielen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass im Spiel gegen Istanbul weitere Assists für Undav möglich seien, wie es zuletzt fast in jeder Partie der Fall gewesen sei. Die Vorlagen seien am Ende ebenfalls Tore, auch wenn sie andere erzielen.

Über Niclas Füllkrug äußerte sich Hoeneß ebenfalls. Der Werder-Stürmer strahle viel Gefahr aus, habe eine gute Körpersprache und eine starke körperliche Präsenz. In Kombination sei das aus Sicht von Hoeneß eine besonders positive Erscheinung im Spiel des Angreifers.

Ausblick auf die Länderspiele in Serbien und Holland

Für Niclas Füllkrug stehen als nächste Termine die Länderspiele in Serbien am 13.11. und gegen Holland am 16.11. an. Seine aktuelle Torbilanz in der Bundesliga ist die Grundlage seiner Berufung durch Jürgen Klopp.

Für Deniz Undav geht es am Samstag zunächst um die Frage, ob er im Spiel gegen Werder Bremen den ersten Bundesliga-Treffer der Saison erzielt. Das Ergebnis dieser Partie wird zeigen, ob sich seine Vorlagen in Tore umwandeln lassen und ob er den Anschluss an den DFB-Kader wieder findet.