Deniz Undav, the striker for the German national team, had a standout performance in their 4-0 win over Finland. He scored two goals, set up another, and showed confidence in his abilities ahead of the World Cup. TV expert Christoph Kramer praised Undav's strength and calmness in front of goal.

Deniz Undav (29) war beim 4:0 gegen Finnland der Mann des Abends. Zwei Tore, eine Vorlage und jede Menge Eigenwerbung vor der WM. Besonders begeistert zeigte sich nach dem Spiel TV-Experte Christoph Kramer (35).

Der Weltmeister von 2014 fand im ZDF sogar einen ziemlich ungewöhnlichen Vergleich für den Stuttgart-Angreifer.

"Das ist im positivsten Sinne ein kleines Wildschwein", sagte Kramer über Undav. Kramer schwärmt von Undav Vor allem Undavs Robustheit und Ruhe am Ball beeindruckten den Ex-Nationalspieler.

"Der ist nicht wegzudrücken", erklärte Kramer. "Er hat so einen starken Rumpf. ". Besonders im Strafraum sei der Angreifer extrem unangenehm zu verteidigen.

Besonders beim zwischenzeitlichen 3:0 wurde das deutlich. Nach Vorarbeit von Lennart Karl blieb Undav trotz Gegenspieler stabil, setzte seinen Körper clever ein und schob den Ball anschließend konzentriert ein. Kramer lobte dabei vor allem die Ruhe des Stuttgart-Profis vor dem Tor.

"Er schließt immer sehr konzentriert ab, hat die Ruhe, weil er weiß: Mich kann keiner stören", sagte der TV Experte. Der Nationalspieler selbst zeigte sich nach der Partie ebenfalls zufrieden.

"Das Wichtigste ist, wir haben das Spiel gewonnen. Ich habe drei Scorer gemacht. Besser hätte es nicht laufen können", sagte Undav nach dem Spiel. Auch seine Ziele für die WM waren klar.

"Wenn wir das Ding gewinnen. Dann wäre es ein Erfolg", erklärte Undav im ZDF. Sorgen um seine frühe Auswechslung machte der Stürmer dagegen direkt wieder zunichte.

"Ein bisschen Schmerzen, aber nichts Wildes", sagte Undav. "Ein paar Tage, dann ist wieder gut. ". Am Dienstag hebt das DFB-Team in Richtung USA ab.

Dort startet Deutschland in zwei Wochen gegen Curaçao in die Weltmeisterschaft. Zuvor steht noch die Generalprobe gegen Gastgeber USA an





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