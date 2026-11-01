Deniz Undav lobt Bayer Maza nach VfB-Niederlage und rät ihm zu einem Wechsel nach Paris

Nach dem 2:4 gegen Leverkusen beeindruckte Maza Deniz Undav. Der VfB-Kapitän lobt ihn und rät ihm, zu PSG zu wechseln, obwohl der VfB ihn einst holen wollte.

Am Ende stand das Spiel mit 2:4, aber Bayer Leverkusen bot einen deutlichen Kontrast zur eigenen Vorstellung. Mama Maza zeigte sich als herausragender Akteur und war aus Sicht der Heimmannschaft zweifellos der beste Spieler auf dem Feld. Er setzte immer wieder entscheidende Akzente und krönte das Spiel mit einem Kopfball zum Endstand. Deniz Undav, der Kapitän des VfB Stuttgart, zeigte sich von der Leistung des Leverkuseners eindeutig beeindruckt. Direkt nach der Pfeife des Schiedsrichters sorgte eine Szene in den Katakomben für heiteres Gelächter unter den Profis.

Zwischen dem Spielertunnel und der Mixed Zone standen Mama Maza und der Profi Bilal El Khannouss zusammen. Sie sprachen angeregt über das eben beendete Spiel. Aus einiger Entfernung beobachtete Deniz Undav die beiden talentierten Dribbelkünstler. Dann rief er zu Maza hinüber und sagte direkt: Geh mal nach Paris, Alter, ich will nicht mehr gegen dich spielen. Dieser Zuruf spiegelt wider, wie hoch Undav den Leverkusener einschätzt und respektiert.

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Überragender Spieler mit PSG-Traum

Im Interview mit Sky legte der VfB-Kapitän nach und sprach offen über die Stärke seines Gegners. Er betonte, dass Leverkusen mit Maza einen überragenden Spieler besitzt. Dieser Spieler zieht Räume frei und gewinnt fast jedes Zweikampfduell. Schon jetzt ist für die Verantwortlichen und Beobachter klar, dass Mama Maza das nötige Profil für eine globale Karriere mitbringt. Die Frage, ob er irgendwann wirklich im Trikot von Paris Saint-Germain auflaufen wird, ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht.

Die aktuelle Situation wirkt besonders pikant, da ein Wechsel zum VfB Stuttgart vor nur einem Jahr fast stattgefunden hätte. Im Transfer-Poker des Jahres 2025 hatte Leverkusen gegenüber dem Konkurrenten die Nase vorn. Zu diesem Zeitpunkt spielte Mama Maza noch für die Hertha BSC in Berlin. Er war dabei bei vielen Top-Klubs heiß begehrt. Am ernsthaftesten bemühten sich der VfB und Bayer um seine Verpflichtung. Im Januar 2025 trafen sich die Verantwortlichen des VfB sogar heimlich mit Mama Maza in der MHPArena.

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Finanzielle Unterschiede und glückliche Umstände

VfB-Boss Fabian Wohlgemuth äußerte sich am Samstag öffentlich zum Thema. Er sagte, dass es viele Gründe gibt, warum Verein und Spieler oft nicht zusammenkommen. Über eine gegenseitige Interessensbekundung ist es damals nicht hinausgegangen. Finanziell konnten die Schwaben nicht mit Bayer mithalten. Mama Maza unterschrieb daraufhin für eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro bei der Werkself. Der VfB holte später Bilal El Khannouss für die Zehner-Position. Dieser Transfer war ein mehr als guter Ersatz für den geplatzten Deal mit Mama Maza.

Charakterstärke als entscheidender Faktor

Was Fabian Wohlgemuth an Mama Maza besonders schätzt, ist seine enorme Willensstärke. Er hob hervor, dass zu den absoluten Stärken des Spielers gehört, dass er immer wieder aufsteht. Er wird gefoult und steht sofort auf. Er wird erneut gefoult und steht wieder auf. Er macht einfach immer weiter. Diese Art von Penetranz und Hartnäckigkeit findet man im modernen Fußballsport nur noch selten. Technik und Charakter bilden zusammen diese Mischung, die Mama Maza auszeichnet.

Diese Kombination aus technischer Klasse und mentaler Stärke könnte ihn in ein paar Jahren tatsächlich in den Kader des Pariser Starensembles bringen. Die Leistung im Stadion war der klare Beweis dafür, dass er sich auf dem Weg nach ganz oben befindet. Der VfB hat mit dem späteren Transfer ein gutes Geschick bewiesen, auch wenn man den Star damals nicht hielt. Für Mama Maza bleibt nur die Perspektive, sich weiter zu entwickeln und die Träume von Paris zu erfüllen. Die Basis dafür hat er bereits mit seiner heutigen Leistung gelegt.