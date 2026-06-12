Deniz Undav statt von Jamal Musiala in der deutschen Startelf? - Bundesliga-Star erhält Chance

Deniz Undav (29) hat die Chance erhalten, Jamal Musiala (23) in der deutschen Startelf zu ersetzen. Der Stürmer des VfB Stuttgart glänzte zuletzt mit einem Doppelpack im Test gegen Finnland und wurde in der 61. Minute gegen die USA eingewechselt. Während Thomas Müller und Jürgen Klopp sehen Musiala und Undav zunächst nur als Einwechselspieler, sieht Bundescoach Julian Nagelsmann Musiala als klaren Stammspieler im zentralen Mittelfeld.

Deniz Undav (29) statt von Jamal Musiala (23) in der deutschen Startelf? Im Rahmen ihres ersten Experten-Einsatzes für MagentaTV rund um das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) hatten Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) ihre deutsche Wunschelf aufgestellt.

Die große Überraschung: Der formstarke Undav bekam auf der Zehner-Position den Vorzug vor Musiala. Auf BILD-Nachfrage reagierte der Stürmer jetzt auf den Vorschlag des Experten-Duos. Undav sagte: "Erstmal hat mich das sehr gefreut. Das zeigt, dass ich etwas richtig mache.

Der Bundestrainer hat viele Möglichkeiten. Im Endeffekt ist es egal, wer von Anfang an spielt. Man kann sich auf diejenigen verlassen, die spielen werden. Aber es hat mich gefreut, das von den beiden zu hören.

Und jetzt mal schauen, wer spielt.

". Foto: Mangenta TV Letztes Mal glänzte der Angreifer des VfB Stuttgart (25 Saisontore, 14 Vorlagen) im Nationaltrikot mit einem Doppelpack beim 4:0-Sieg im Test gegen Finnland. Beim 2:1 gegen die USA wurde er in der 61. Minute eingewechselt.

Müller sagte am Donnerstag im Wortlaut: "Wenn alle fit sind, sehe ich Undav als exzellente Option. Er hat einfach einen Riecher. Ich habe mich auf diese Undav-Idee eingeschossen.

". Klopp ergänzte: "Wir haben Undav ins Spiel gebracht, denn er kann auf der 10 spielen.

". Musiala, der nach seinem schweren Wadenbeinbruch Anfang Juli 2025 für den FC Bayern in der vergangenen Saison nur selten über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, sehen die beiden zunächst nur als Einwechselspieler. Bundescoach Julian Nagelsmann (38) ist offenbar anderer Meinung. Nach BILD-Informationen ist Musiala im zentralen, offensiven Mittelfeld als klarer Stammspieler gesetzt.

Bei den Trainingseinheiten der vergangenen Tage spielte der Bayern-Star immer im Team der ersten Elf. Sofern keine Verletzung mehr dazwischenkommt, steht Musiala beim deutschen WM-Auftaktspiel am Sonntag gegen Curacao von Beginn an auf dem Platz





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deniz Undav Jamal Musiala Deutsche Startelf Experteinsatz Thomas Müller Jürgen Klopp Julian Nagelsmann Bundesliga-Star Chance Formstarke Doppelpack Test Testspiel Wadenbeinbruch Einwechselspieler Stammspieler Zentralen Mittelfeld Curacao WM-Auftaktspiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Undav statt Musiala: Das raten Klopp und Müller NagelsmannJürgen Klopp und Thomas Müller spielen vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao Bundestrainer. Welchen Star sie überraschend auf die Bank setzen.

Read more »

Jürgen Klopp und Thomas Müller überraschen mit Star-Auswechslung vor WM-AuftaktJürgen Klopp und Thomas Müller haben vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao Bundestrainer gespielt und einen der größten DFB-Stars auf die Bank gesetzt. Deniz Undav kommt statt Jamal Musiala zum Einsatz.

Read more »

Im WM-Studio: Neue Fifa-Regel löst Begeisterung aus – fiese Spitze gegen UndavEine neue Fifa-Regel hat bei der WM 2026 für Begeisterung gesorgt – und im MagentaTV-Studio für eine fiese Spitze gegen Deniz Undav gesorgt.

Read more »

Hoffen auf den alten Zauber: Jamal Musiala sucht vor dem WM-Start noch seine FormFür den Bundestrainer ist er „einer der außergewöhnlichsten Spieler, die dieser Planet hat“. Nach seiner Verletzung aber wirkt Jamal Musiala immer noch ungewohnt gehemmt.

Read more »