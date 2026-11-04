Deniz Undav: Torflaute verhindert DFB-Nominierung unter Jürgen Klopp

VfB-Kapitän Deniz Undav gibt nach Champions-League-Aus klar, dass fehlende Tore seine Chance auf die DFB-Call-up bei Bundestrainer Jürgen Klopp aktuell unmöglich machen.

Der VfB-Stuttgart-Kapitän Deniz Undav hat nach der 0:2-Niederlage im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul deutlich gemacht, dass seine aktuelle Form keine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft rechtfertigt. Der 30-jährige Stürmer sprach am Dienstagabend in der Mixed Zone offen über seine persönliche Situation und die realen Chancen auf einen Platz im Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp.

Torflaute schließt Undav aus DFB-Kader aus

Als direkte Antwort auf die Frage, ob er bereits Signale für eine mögliche Berufung erhalten habe, gab Undav unmissverständlich Bescheid: Er wisse noch nichts. Auf die Nachfrage, ob er sich Hoffnung mache, antwortete er kategorisch mit Nein. Seine Begründung ist pragmatisch und harsch: Ohne Tore sei es schwer, Teil des Teams zu sein. Diese klare Aussage spiegelt die aktuelle sportliche Realität wider, in der statistische Leistungen den Ausschlag für die Auswahl treffen.

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Statistische Daten zur aktuellen Saisonleistung

In der laufenden Saison hat Deniz Undav bis dato erst zwei Tore erzielt. In der Bundesliga bleibt ihm selbst nach acht absolvierten Spielen ein Treffer verwehrt. Dieser Leistungsabfall steht in einem krassen Kontrast zum vergangenen Jahr, als er mit 25 Saisontoren als bester Stürmer Deutschlands galt und die Herzen der Fans eroberte. Die aktuelle Statistik zeigt jedoch eine deutliche Trendwende, die den Knoten beim VfB-Profi bisher nicht platzen lässt.

Wechselnde Rolle als Spielgestalter im Fokus

Undav erklärt diese Entwicklung damit, dass er seltener in gefährliche Abschlusssituationen kommt. Stattdessen blüht er eher in der Rolle als Spielgestalter auf. Er gibt an, keinen Kommentar dazu abgeben zu wollen, warum seine Torausbeute so gering ist, da er dies selbst nicht verstehe. Er arbeite daran, komme aber irgendwie nicht in die entscheidenden Momente hinein. Durch den Ausfall von Angel Gomes muss Undav den Part des offensiven Spielgestalters stärker übernehmen, da Gomes zuvor diese Funktion innehatte. Undav betont seine Stärke im Passspiel und sieht Dinge, die andere möglicherweise übersehen, fordert aber auch, dass die Laufwege von den Mitspielern gemacht werden müssen.

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Kritische Szene in Istanbul als Beispiel

Ein anschauliches Beispiel für diese Dynamik lieferte die Schlussphase des Spiels in Istanbul. Undav spielte einen Weltklasse-Pass auf den 21-jährigen Sommer-Zugang Dzenan Pejcinovic. Trotz der hohen Qualität der Vorlage gelang es Pejcinovic nicht, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Diese Szene verdeutlicht die Schwierigkeit, die kreativen Beiträge des VfB-Kapitäns in konkrete Tore umzumünzen, was für die nationale Karriere entscheidend sein wird.

Zukünftige Termine und Perspektiven für die Nationalelf

Mitte November stehen die nächsten Länderspiele an, was den Zeitpunkt für eine Entscheidung von Jürgen Klopp markiert. Am 13. November tritt die DFB-Auswahl in Serbien an, gefolgt vom Spiel am 16. November in Berlin gegen Holland. Für Deniz Undav sind diese Spiele die nächste große Chance, um durch herausragende Leistungen, insbesondere Traumpässe und torgefährliche Aktionen, doch noch ins Trikot der Nationalmannschaft zurückzufinden. Bis dahin bleibt die Hürde der fehlenden Tore bestehen, die er laut eigener Aussage nur durch konsequentes Handeln in den letzten Metern überwinden kann.