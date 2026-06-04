Der Nationalstürmer des VfB Stuttgart will mit Deutschland beim WM-Turnier für Furore sorgen. Kurz vor dem Start verrät Undav im Interview, wer ihn außerhalb des Fußballs besonders inspiriert.

Vor der WM spricht Deniz Undav über sein großes Idol, LeBron James. Der Nationalstürmer des VfB Stuttgart will mit Deutschland beim WM-Turnier für Furore sorgen.

Kurz vor dem Start verrät Undav im Interview, wer ihn außerhalb des Fußballs besonders inspiriert. Neben LeBron James, seinem Idol und einer Inspiration, hat ihn auch die Athletik der Spieler in der NBA beeindruckt. Undav bezeichnet sich selbst als 'kompletten NBA-Nerd' und interessiert sich vor allem für Kampfsport und Basketball. Sein Lieblingsteam in der NBA sind die Philadelphia 76ers wegen Joel Embiid und die Los Angeles Lakers wegen LeBron.

In der ewigen GOAT-Debatte legt sich Undav fest, LeBron sei der bessere Spieler in fast allen Bereichen. Nur in der Crunchtime sieht er Jordan vorn. Trotzdem: 'LeBron ist das Nonplusultra.





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