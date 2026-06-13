Deniz Undav und die Tradition der Nationalspieler-Frisuren: Vom WM-Quartier 1962 zur Gegenwart

Der deutsche Nationalspieler Deniz Undav erwähnt humorvoll seinen neuen Haarschnitt und wird dabei an eine lange Tradition der Nationalmannschaften erinnert: bereits 1962 kümmerte sich ein täglicher Friseur um die Spieler. Ein Rückblick auf Rituale jenseits des Platzes.

Deniz Undav hat die Haare schön - endlich wieder! Der deutsche Nationalspieler zeigte sich nach einem frischen Haarschnitt erleichtert und erklärte bei MagentaTV: "Es sah bei mir langsam eklig aus.

Es musste mal wieder ein bisschen frisch sein. Gott sei Dank war ein Friseur da, sodass ich mich vor dem ersten Spiel nochmal ein bisschen frisch machen konnte.

" Seine neue Frisur war bereits zuvor in einem DFB-Video aufgefallen, in dem er als Guide durch das deutsche Teamquartier führte, begleitet von seinem Stuttgarter Vereinskollegen. Auch auf der Pressekonferenz am Freitag sprachen die Journalisten ihn auf die veränderte Haarpracht an.

"Ich habe ein paar graue Haare bekommen", scherzte Undav, "aber ich habe den gleichen Schaden wie vor 15 Jahren. " Dass Nationalspieler vor Spielen zum Friseur gehen, ist keineswegs ein Phänomen des modernen Fußballs. Bereits 1962, vor der WM in Chile, berichtete der "kicker" über die deutsche Mannschaft: "Jeden Tag kommt der Friseur!

" Von 15.30 bis 18 Uhr rücke damals "ein Haarkünstler an" im Quartier der DFB-Elf, das in der Militärschule General Bernardo O'Higgins in Santiago untergebracht war. Zusätzlich waren damals Soldaten für das Schuh- und Kleiderputzen sowie die Reinigung der Zimmer und Flure eingeteilt, um den Spielern optimale Bedingungen zu bieten. Diese Anekdoten zeigen, dass die Pflege des äußeren Erscheinungsbilds - sei es die Haarpflege oder die Kleidung - seit Jahrzehnten zum Ritual von Nationalmannschaften gehört.

Während heute oft der Einfluss von Sponsoren und die mediale Präsenz betont werden, zeigt der historische Rückblick, dass schon früh auf ein gepflegtes Auftreten Wert gelegt wurde. Die Details aus dem Jahr 1962 lesen sich fast wie eine frühe Form des modernen Team-Managements, bei dem sogar das Putzen der Schuhe organisatorisch geregelt war.

Undav selbst liefert mit seiner lockeren Art und seinen Statements zur Haarpflege ein perfektes Beispiel dafür, wie traditionelle Rituale in der heutigen Fußballkultur mit einer Portion Humor und Selbstironie präsentiert werden können. Seine Offenheit über graue Haare und den "Schaden" verdeutlicht, dass Profifußballer trotz des oft strengen Umfelds ihre persönlichen Eigenheiten pflegen und öffentlich kommentieren dürfen





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