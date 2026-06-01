Deniz Undav unterschreibt Rekordvertrag bis 2029 beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart sichert sich den Topscorer Deniz Undav bis mindestens 2029. Der neue Deal beinhaltet eine dreimonatige Signing‑Fee, ein Jahresgehalt von bis zu sechs Millionen Euro und keine Ausstiegsklausel - ein Vereinsrekord.

Nach monatelangen Gerüchten über die Zukunft des VfB Stuttgart Stürmers Deniz Undav gibt es nun offiziell Klarheit: Der 29‑jährige Torschütze hat einen neuen Vertrag unterschrieben.

Laut den Angaben des Fachmagazins Kicker wurde der bisher bis 2027 gebundene Topscorer im Anschluss an das überzeugende 4:0 gegen Finnland im DFB‑Testspiel im Rahmen eines intensiven Verhandlungsprozesses mit einer Einjahresoption bis zum Jahr 2029 neu vertraglich gebunden. Das abschließende Treffen, das laut Medienberichten am Freitagabend stattfand, besiegelte das Einvernehmen zwischen Spieler und Verein, sodass Undav nun bis mindestens 2029 - bei Ausübung der Option sogar bis 2030 - im Stuttgarter Trikot zu sehen sein wird.

Finanziell stellt das neue Abkommen einen Rekord für den VfB Stuttgart dar. Der Bericht des Kicker nennt eine einmalige Signing‑Fee von drei Millionen Euro plus ein Jahresgehalt, das künftig bis zu sechs Millionen Euro betragen kann. Interessanterweise wurde keine Ausstiegsklausel vereinbart, was dem Klub die Möglichkeit gibt, im Falle einer möglichen Ablöse flexibel zu verhandeln, ohne an erstrebenswerte Kaufoptionen gebunden zu sein.

Die vertraglichen Details unterstreichen die Absicht des Vereins, Undav langfristig zu halten und ihm ein Umfeld zu bieten, in dem er weiter seine Torquote steigern kann. Auf dem Platz hat Undav bereits gezeigt, dass er das Vertrauen seiner Trainer rechtfertigt. Seine Leistung gegen Finnland war nicht nur ein persönliches Highlight - er erzielte ein weiteres Tor, das die 25‑Tore‑Marke in den europäischen Top‑5‑Ligen erreichte und ihn damit zu einem der produktivsten Stürmer des vergangenen Jahres macht.

Nur fünf Spieler in den großen Ligen lagen mit mehr Treffern vor ihm, was seine Bedeutung für die Offensive von Stuttgart untermauert. Der Vertrag verstärkt zudem den Druck auf Nationaltrainer Julian Nagelsmann, der die Spielerentwicklung und die Auswahl für die deutsche Nationalmannschaft im Blick behalten muss. Mit Undav, der nun vertraglich an Stuttgart festhält, hat der VfB einen klaren Schritt in Richtung Wettbewerbsfähigkeit in der kommenden Saison gemacht, während die Fans gleichermaßen optimistisch auf weitere Treffer und Erfolge blicken können





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