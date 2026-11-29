VfB-Stürmer Deniz Undav reagiert auf Kritik nach torlosem Start. Der Kapitän betont seine mentale Stärke und verweist auf positive Spielanteile trotz ausbleibender Tore.

Der VfB-Stürmer Deniz Undav nimmt die aktuelle Kritik an seiner Torausbeute gelassen auf. Trotz seiner Rolle als Kapitän und Topverdiener hat der 30-Jährige in der laufenden Liga-Spielzeit noch keinen Treffer erzielt. Dies wurde besonders deutlich beim 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend, wo der Angreifer vor allem durch Spielgestaltung auffiel.

Mentale Stärke trotz ausbleibender Tore

Undav wehrt sich gegen die öffentliche Wahrnehmung, er spiele aus Lustlosigkeit oder weil ihm sein neuer Vertrag die Motivation genommen habe. Im Gespräch mit dem SWR betonte der Kapitän, dass er sich mental nicht von außenstehenden Kommentaren verunsichern lasse. Er fühlt sich weiterhin als derselbe Spieler wie in der Vorjahresaison, in der die Bälle regelrecht ins Netz gingen. Diese mentale Stabilität sieht er als entscheidenden Faktor, der ihn von anderen Spielern unterscheidet, die in einer ähnlichen Situation möglicherweise zusammengebrochen wären.

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Finanzielle expectations und Vertragssituation

Die Erwartungshaltung an Deniz Undav ist enorm, was auch seine finanzielle Situation widerspiegelt. Im Sommer unterzeichnete der Angreifer einen neuen Vertrag, der ihm ein jährliches Gehalt von 5,5 Millionen Euro sichert. Zusätzlich erhielt er ein einmaliges Handgeld in Höhe von 4 Millionen Euro. Bisher hat er diese Investitionen nicht durch Tore zurückgezahlt, was zu öffentlichem Druck geführt hat. Dennoch bleibt Undav positiv eingestellt und verweist darauf, dass er sich nicht in die Diskussionen über externe Kritiken verlieren kann, um seine Leistungsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.

Konkrete Statistik: Zwei Tore in Liga und Pokal

Die aktuellen Statistiken zeigen, dass Undav in dieser Saison insgesamt nur zu zwei Toren gekommen ist. Dabei entfällt ein Treffer auf den DFB-Pokal und einer auf die Champions League. In der Bundesliga bleibt sein Torzähler weiterhin bei Null. Umso wichtiger waren seine Vorlagen, wie bei der Führung zum 2:1 gegen Frankfurt, bei der er Luca Jaquez in der 53. Minute eine großartige Flanke auflegte. Dieser Scorerpunkt zeigt, dass sein Beitrag zum Spielgeschehen auch ohne Torerfolg wertvoll ist.

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Kapitän und Team stehen hinter Undav

Trotz der Kritik aus der Öffentlichkeit findet Undav Rückendeckung im Kader. Sein Kapitän, der auf Nachfrage über die Leistung am Samstagabend befragt wurde, erklärte, dass die Torvorlage ein Zeichen dafür sei, dass alles im grünen Bereich liege. Diese Unterstützung ist wichtig, da die Kritik an Undav nicht isoliert betrachtet werden darf. Das Problem der Torlosigkeit betrifft das gesamte VfB-Team und nicht nur den einzelnen Angreifer.

Systemisches Problem im VfB-Angriff

Der Sturmtiefpunkt ist kein Einzelfall bei Stuttgart, sondern ein teamweites Phänomen. Im November konnte kein Angreifer des VfB ein Tor erzielen. In den fünf Partien dieses Monats trafen lediglich Verteidiger und Mittelfeldspieler ins Netz. Maximilian Mittelstädt traf gegen Werder Bremen, während Luca Jaquez und Grischa Prömel gegen Eintracht Frankfurt erfolgreich waren. Diese Verteilung der Tore unter defensiva Akteure unterstreicht, dass das Problem in der Struktur des Angriffs liegt und nicht nur in der individuellen Form von Deniz Undav.