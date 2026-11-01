Deniz Undav: VfB Stuttgart Star als Spielmacher und Kaderhoffnung

Deniz Undav glänzt als Spielmacher im VfB Stuttgart. Seine Vorlagen überzeugen und machen ihn zum Top-Kandidaten für den DFB-Kader unter Jürgen Klopp.

Deniz Undav hat sich im VfB Stuttgart von einem reinen Torschützen zu einem zentralen Spielmacher entwickelt. Der 30-jährige offensive Mittelfeldspieler steht nach 13 Spielen in der aktuellen Saison zwar erst bei zwei Toren. Diese beiden Treffer stammen jeweils aus dem DFB-Pokal sowie der Champions League. In der Bundesliga ist der Spieler sogar noch ohne eigenen Torerfolg geblieben.

Undav brilliert als Spielmacher

Die Quote der eigenen Treffer tritt dabei stark in den Hintergrund, denn die Qualität von Undavs Leistungen hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder auf ein hohes Niveau entwickelt. Er leitet als organisierende Kraft im Sturm die gefährlichsten Angriffe des VfB Stuttgart regelmäßig mit präzisen und schwer abfangbaren Pässen ein. Seine Art, das Spiel zu gestalten, zeigt deutlich, dass er für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft gut gerüstet ist.

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Bis Mitte November bleibt Zeit, um diese Leistungen auf der internationalen Bühne zu festigen. Die deutschen Nationalmannschaft steht dann vor Pflichtspielen in Serbien am 13. November sowie gegen die Niederlande am 16. November in Berlin. Die Entscheidung über die Kaderzusammenstellung fällt in diesem Zeitraum.

Klopps Kader und Reaktionen auf die Leistungen

Im November war Undav noch überraschenderweise nicht im 44-Mann-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp enthalten. Der 59-jährige Trainer hatte den Spieler damals nicht berücksichtigt. Jetzt reagiert Undav auf diese Situation mit starken Einzelleistungen und demonstriert mentale Stärke. Er positioniert sich damit wieder ganz oben auf der Liste der potenziellen Kandidaten für den DFB-Kader.

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Ein wichtiger Indikator für diese Entwicklung war der 4:2-Sieg beim Bayer 04 Leverkusen am Samstagnachmittag. Dieses Spiel gilt als bisher beste Saisonleistung des Spielers, obwohl er kein eigenes Tor erzielen konnte. Stattdessen steuerte er die Vorlagen zu beiden Toren von Ermedin Demirovic bei. Der 28-jährige Stürmer traf zum 1:0 und zum 4:1 Endstand, wobei Undav jeweils per Traumvorlage den Grundstein legte.

Perspektiven für die Nationalmannschaft

Demirovic schwärmte von den Fähigkeiten seines Sturm-Kollegen und betonte, dass Undav Bälle spielt, die kaum jemand sieht oder in dieser Qualität ausführen kann. Dies gelte nicht nur im Verein, sondern auch in der gesamten Bundesliga. Demirovic erklärte weiter, dass er nur auf der richtigen Position stehen muss, wenn Undav den Ball hat, um das Tor zu erzielen. Er verwies darauf, dass Undav bei anderen Spielen ähnliches zeigte, etwa bei der Partie in Paderborn, wo ihm ebenfalls überragende Pässe gelangen.

Auch Sportchef Fabian Wohlgemuth lobte die Qualität der Pässe. Er hob besonders einen Präzisionspass mit dem linken Fuß hervor, obwohl der Spieler allgemein als fußtechnisch stark und ohne schwachen Fuß gilt. Diese konstanten Vorlagen machen Undav zu einem unverzichtbaren Teil der Offensive. Solange er weiter so stark aufläuft, könnte die DFB-Elf ihren populären Fan-Liebling bald wieder im Dress der Nationalmannschaft sehen.