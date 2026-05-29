'Denk bloss nicht, ich heule': DEFA-Film im Stream - ein Kritiker des sozialistischen Systems

Das DEFA-Studio hat einige legendäre Werke hervorgebracht, stand aber auch immer wieder unter dem Einfluss der sozialistischen Regierung. Mit dem Drama 'Denk bloss nicht, ich heule' ist nun ein DEFA-Film im Stream zu sehen, der dem Staat aus gutem Grund ein Dorn im Auge war. Der Film thematisiert die Rolle des Einzelnen in einem sozialistischen System und kritisiert damit selbiges.

Einige Produktionen des kultigen DEFA -Studios galten lange als verschollen oder wurden unter Verschluss gehalten. Auch das Film drama 'Denk bloß nicht, ich heule' zählt zu diesen Werken.

Die Deutsche Film AG (DEFA) stellte in der DDR die größte Filmproduktionsstätte dar. Das Studio hat einige legendäre Werke hervorgebracht, stand aber auch immer wieder unter dem Einfluss der sozialistischen Regierung. Mit dem Drama 'Denk bloß nicht, ich heule' ist nun ein DEFA-Film im Stream zu sehen, der dem Staat aus gutem Grund ein Dorn im Auge war. Der Film thematisiert vor allem die Rolle des Einzelnen in einem sozialistischen System und kritisiert damit selbiges.

Die SED ließ den Film nach seiner Fertigstellung im Jahr 1965 verbieten, womit die Produktion zu den sogenannten 'verbotswürdigen Filmen' zählt. Dabei gibt sich die Inszenierung von Regisseur Frank Vogel atmosphärisch dicht und überzeugt mit einer grandiosen Besetzung. Vor allem Peter Reusse als regimekritische Identifikationsfigur hat hier die Sympathien auf seiner Seite. Wenn ihr euch 'Denk bloß nicht, ich heule' nicht entgehen lassen wollten, habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten, euch den lange verbotenen Film anzuschauen.

Ihr könnt ihn per Stream auf der Plattform 123movie anschauen oder auf DVD kaufen





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