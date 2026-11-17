Der Leipziger Entwurf von ZILA gewinnt den Wettbewerb für das Mahnmal in Berlin. Fünf Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt sollen die Errichtung im Spreebogen finanzieren.

Die langjährige Debatte um ein Mahnmal für die Opfer der kommunistischen Diktatur in Deutschland rückt mit dem nun präsentierten Wettbewerbsergebnis in greifbare Nähe. Der unter dem Titel "Formation und Aufbruch" präsentierte Entwurf des Leipziger Architekturbüros ZILA in Zusammenarbeit mit Bea Meyer, Michael Grzesiak und den Rehwaldt Landschaftsarchitekten aus Dresden hat sich durchgesetzt. Die Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, Barbara Steiner, hat diesen Entwurf zum Sieger bestimmt, was einen entscheidenden Schritt zur Realisierung des Projekts darstellt.

Offizielle Bekanntgabe durch Wolfram Weimer

Wolfram Weimer, der federführende Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), betonte bei der Vorstellung am gestrigen Spätnachmittag, dass die Schaffung dieses Denkmals höchste Priorität habe. Er nannte das bisherige Fehlen eines solchen zentralen Erinnerungsortes eine schmerzlich empfundene Lücke in der Erinnerungskultur. Weimer erklärte, dass das neue Denkmal für die Integrität der Bundesrepublik ein ganz zentraler Ort sein werde und ein klares Zeichen gegen die Relativierung der Gewaltgeschichte der SED-Diktatur setzen soll.

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Finanzierung und konkrete Errichtung

Für die Realisierung des Projekts sind im Bundeshaushalt fünf Millionen Euro vorgesehen. Das Denkmal soll im kommenden Jahr im Spreebogen entstehen, auf einem Wiesengrundstück gegenüber dem Hauptbahnhof. Die Lage ist so gewählt, dass es in Sichtweite zwischen dem Hauptbahnhof und den Parlamentsbauten liegt, insbesondere dem Paul-Löbe-Haus des Bundestags. Der Standort liegt unmittelbar am Fußgängersteg über die Spree, wobei der Entwurf die geometrische Ausrichtung des Geländes aufgreift und leicht gedreht ist, um zur diagonal abzweigenden Wegrichtung zum Bundestag zu vermitteln.

Architektonische Gestaltung und Symbolik

Das Werk besteht aus einer quadratischen Grundplatte, auf der elf Reihen von jeweils elf metallenen, zehn Meter langen Stäben in gleichmäßigem Abstand aufragen. Insgesamt erheben sich damit 121 aus Aluminium gefertigte Rundstäbe in den Himmel. Einige dieser Stäbe sind geknickt und verdreht, was symbolisch den Widerstand gegen die rigide Ordnung von Staat und Partei in der DDR darstellen soll. Die Anlage wird begehbar und barrierefrei sein, sodass auch Rollstuhlfahrer die Skulptur nutzen können.

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An den einzelnen Rundstäben sollen Inschriften angebracht werden, darunter Begriffe, die mit dem DDR-System in Verbindung gebracht werden. Hinter der Anordnung der Stäbe wird eine zwei Meter achtzig hohe Wand errichtet, die nähere Informationen zu Sinn und Bedeutung des Denkmals bereitstellt. Ein separates Informationszentrum ist, im Gegensatz zu nachträglichen Ergänzungen beim Holocaust-Denkmal, nicht vorgesehen.

Reaktionen der Jury und historische Bezüge

Anna Kaminsky, Direktorin der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur und Mitglied der Jury, betonte, dass das Denkmal die Erinnerung an die Opfer in die Mitte der Demokratie rücke. Es solle die authentischen Orte der Verfolgung nicht ersetzen, sondern auf sie verweisen. Dieter Dombrowski, Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft und ebenfalls Jurymitglied, erklärte, das Denkmal solle kein Ort der Anklage, sondern der Erinnerung sein.

Wolfram Weimer erinnerte in seiner Ansprache an die historischen Dimensionen: Es gab rund 250.000 aus politischen Gründen Inhaftierte in den Gefängnissen der DDR, mehr als 300 Todesopfer an der Berliner Mauer und innerdeutschen Grenze sowie Hunderttausende Menschen in sowjetischen Internierungslagern nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein direkter baulicher Bezug zum geplanten Denkmal für polnische Opfer des Zweiten Weltkriegs auf dem Grundstück der ehemaligen Kroll-Oper besteht nicht, da dieses südöstlich entstehen soll.

Ausblick auf Bau und Ausstellung

An der ersten offenen Stufe des Wettbewerbs beteiligten sich 77 Architekten, Büros und Arbeitsgemeinschaften, davon zehn aus dem Ausland. In der zweiten, eingeladenen Runde waren noch 23 Büros vertreten, darunter vier aus dem Ausland. Neben dem ersten Preis an ZILA wurden ein zweiter Preis an Thomas Moecker aus Leipzig, ein dritter Preis an Waldemar Iljitch aus Bratislava sowie Anerkennungen an Heike Hanada aus Berlin und meck architekten aus München vergeben.

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Eine Ausstellung aller Entwürfe der Endrunde wird vom 14. bis 28. Januar 2027 in den Räumen des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung zu sehen sein, da die Ausführung in dessen Händen liegt. Die tatsächliche Errichtung des Denkmals ist für das kommende Jahr fest vorgesehen. Der Entwurf von ZILA, die auch das künftige Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig entworfen haben, folgt dem Typus der begehbaren Skulptur, der die aktive Teilnahme des Betrachters fordert.