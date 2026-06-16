Denkwürdiger Auftritt im Händlerraum von 'Bares für Rares'

Angelika Rogalla legte einen denkwürdigen Auftritt im Händlerraum von 'Bares für Rares' hin. Leidtragender war Wolfgang Pauritsch, der die Sache aber mit Humor nahm.

Angelika Rogalla legte einen denkwürdigen Auftritt im Händlerraum von 'Bares für Rares' hin. Leidtragender war Wolfgang Pauritsch , der die Sache aber mit Humor nahm. Die Händlerkarte nahm das Paar erwartungsgemäß gern entgegen, da ihre Wunschsumme im ähnlichen Bereich lag.

Der Schmuck, ein edles Collier mit Süßwasserperlen, wurde von Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel auf 3.500 Euro geschätzt. Im Händlerraum stieß der Schmuck auf großes Interesse, und Wolfgang Pauritsch eröffnete mit einem starken Gebot von 2.500 Euro. Der Preis wurde jedoch nicht nur von Wolfgang Pauritsch, sondern auch von Schmuckhändlerin Susanne Steiger und ihrem Kollegen Fabian Kahl in die Höhe getrieben. Bei 3.550 Euro übertrafen die Gebote nicht nur die Expertise, sie kamen auch an ihr Ende.

Wolfgang Pauritsch fragte daraufhin die Verkäuferin, ob sie ihm den Schmuck verkaufen wolle, aber die Verkäuferin verneinte und wollte lieber Susanne Steiger als neue Besitzerin ihres Colliers sehen. Der unterlegene Händler nahm die Sache mit Humor und legte los, als Susanne Steiger 50 Euro drauflegte. So etwas habe er auch noch nicht erlebt, lachte der unterlegene Händler





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