Der deutsche Basketball-Bundestrainer Henrik Mumbru ist optimistisch, dass Dennis Schröder bei den Detroit Pistons zu seiner starken Form vom Saisonstart zurückfinden kann. Schröder wechselte nach nur sechs Wochen bei den Golden State Warriors zu den Pistons.

Der deutsche Basketball -Bundestrainer ist überzeugt, dass Dennis Schröder bei seinem neuen NBA -Team, den Detroit Pistons, zu seiner starken Form zurückfinden kann. Mumbru, der Nachfolger von Gordon Herbert, verweist auf Schröder s überzeugenden Auftritt in der Anfangsphase der Saison bei den Brooklyn Nets, bevor er im Dezember von den Golden State Warriors verpflichtet wurde. \„In Brooklyn hat er viele Minuten gespielt und viel Vertrauen von seinem Trainer Jordi Fernandez erhalten.

Er hat fantastischen Basketball gespielt und zu diesem Zeitpunkt einer der besten Point Guards in der NBA gewesen. Deshalb ist er auch zu den Warriors gegangen. Wenn er dieses Selbstvertrauen hat und an sich selbst glaubt, denke ich, dass er einer der besten Point Guards der NBA sein kann“, sagte Mumbru. \Schröder war nach nur sechs Wochen bei den Warriors zu den Utah Jazz transferiert und sofort an die Pistons weitergegeben worden. Mumbru betont, dass Schröder als intelligenter Spieler die Kontrolle über das, was er beeinflussen kann, behalten sollte. „Dennis ist ein sehr intelligenter Typ. Er kann nur das kontrollieren, was in seiner Macht liegt“, sagte Mumbru: „Das ist das Geschäft in der NBA. Diese Dinge passieren. Das Wichtigste ist, dass er sich auf Basketball und seine Familie konzentrieren kann - und nicht über viele andere Dinge nachdenkt.“ Unter dem deutschen Bundestrainer fungiert Schröder als Backup auf der Point Guard-Position für den jungen Star Cade Cunningham. In Deutschland soll Schröder die Nationalmannschaft bei der EM in diesem Jahr in Lettland, Finnland, Polen und Zypern (27. August bis 14. September) zu einer Medaille führen. Deutschland muss sich zunächst aber für die Europameisterschaft qualifizieren





SCHRÖDER NBA DETROIT PISTONS BUNDESTRAINER EM BASKETBALL

