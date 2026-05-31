Dennis Schröder hofft weiter: Wildcard könnte Braunschweiger Bundesliga-Verbleib retten

Die Basketball Löwen Braunschweig könnten trotz sportlichem Abstieg in der Bundesliga bleiben. Eine Wildcard für die Braunschweiger ist im Gespräch, während Phoenix Hagen als erster Aufsteiger feststeht.

Dennis Schröder darf wieder hoffen! Der NBA-Star und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist Hauptgesellschafter der Basketball Löwen Braunschweig . Und er könnte trotz des sportlichen Abstieg s doch noch in der Easycredit- Bundesliga bleiben.

Die Kirchheim Knights haben zwar das Finale der 2. Bundesliga erreicht, besitzen aber keine BBL-Lizenz. Daher steht eine Wildcard im Raum, über die die Braunschweiger eventuell den Klassenerhalt schaffen könnten. Die Löwen beendeten die Saison auf dem 17.

Platz und waren damit sportlich abgestiegen. Nun öffnet sich jedoch eine Hintertür. Um die Wildcard zu erhalten, müssten die Braunschweiger rund 800.000 Euro zahlen. Zunächst muss jedoch die Gesellschafterversammlung der BBL GmbH entscheiden, ob überhaupt eine Wildcard vergeben wird.

Diese Entscheidung gilt als wahrscheinlich. Braunschweigs Geschäftsführer Nils Mittmann erklärte gegenüber der Braunschweiger Zeitung: Das Teilnahmerecht an der BBL hat einen hohen Wert, während der Abstieg unkalkulierbare Risiken mit sich bringt. Während Schröder und die Löwen also auf diese Entscheidung warten, steht der erste Aufsteiger bereits fest. Phoenix Hagen hat mit einem klaren 85:65 im entscheidenden fünften Spiel gegen die Eisbären Bremerhaven die Rückkehr ins Oberhaus perfekt gemacht.

Die Mannschaft von Trainer Chris Harris gewann die Halbfinal-Serie der Zweitliga-Playoffs mit 3:2. Damit zieht Hagen nicht nur ins Finale um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga ein, sondern steigt auch sportlich auf. Im Endspiel treffen die Hagener auf die Kirchheim Knights, die sich dank eines 89:85 in der Halbfinalserie gegen die Gießen 46ers mit 3:1 durchgesetzt hatten.

Für Phoenix Hagen ist es die Rückkehr nach schwierigen Jahren. Zuletzt spielte der Klub in der Saison 2016/2017 in der Bundesliga. Im Oktober 2016 stellte der Verein einen Insolvenzantrag. Die Liga entzog ihm daraufhin die Lizenz und setzte das Team auf den letzten Tabellenplatz.

Der Abstieg folgte. In den Jahren danach stabilisierte sich der traditionsreiche Standort finanziell. Nach knapp einem Jahrzehnt im Unterhaus ist Phoenix Hagen nun wieder erstklassig. Parallel dazu hofft Dennis Schröder mit den Basketball Löwen Braunschweig weiter auf die Chance durch die Hintertür, den Abstieg vielleicht doch noch zu vermeiden





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