Dennis Weiss triumphiert erneut bei der World Series of Poker und jagt Rekorde

Der deutsche Poker-Profi Dennis Weiss gewinnt sein drittes WSOP-Bracelet im Limit Hold'em und festigt seinen Status als einer der erfolgreichsten Spieler Deutschlands.

Die Welt des professionellen Poker s hat einen neuen Helden, der mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit an der Spitze der internationalen Szene aufsteigt. Dennis Weiss , ein Name, der in den letzten zwei Jahren immer häufiger in Verbindung mit spektakulären Siegen und riesigen Preisgeldern genannt wurde, hat erneut bewiesen, dass er zu den Besten der Welt gehört.

Bei der aktuellen Ausgabe der World Series of Poker, dem prestigeträchtigsten Turnier der Welt, konnte sich der deutsche Poker-Profi sein drittes Gold-Armband, das legendäre Bracelet, sichern. Der Triumph gelang ihm beim 1.500 Dollar Limit Hold'em 7-Handed Event, einem Format, das höchste Präzision und strategisches Geschick erfordert. Mit diesem Sieg strich Weiss ein beachtliches Preisgeld von 133.704 Dollar ein, was seine gesamten Karriere-Gewinne auf eine Summe von über 3,6 Millionen Dollar ansteigen lässt.

Für Weiss stellt dieser Erfolg nicht nur einen finanziellen Gewinn dar, sondern ist vor allem ein wichtiger Meilenstein in seiner persönlichen Entwicklung als Spieler. Er beschrieb den Triumph mit den Worten, dass es richtig Spaß mache und sich dieser Sieg anders anfühle als seine vorherigen Erfolge, jedoch auf eine sehr positive Art und Weise. Besonders bemerkenswert an der Karriere von Dennis Weiss ist seine Fähigkeit zur Anpassung und sein Mut, neue Herausforderungen anzunehmen.

Bis vor kurzem galt er primär als Spezialist für Pot-Limit-Omaha, eine Variante des Pokers, bei der jeder Spieler vier Karten erhält und die Dynamik des Spiels wesentlich aggressiver und komplexer ist als beim klassischen Texas Hold'em. In dieser Disziplin dominierte er bereits zahlreiche Tische. Doch im Jahr 2024 traf Weiss eine strategische Entscheidung: Er weitete sein Repertoire aus und wagte den Schritt in Richtung Mixed Games.

Diese Entscheidung erwies sich als goldrichtig, da er seine Vielseitigkeit nun unter Beweis stellen kann. Sein Weg zum aktuellen Erfolg war bereits von glanzvollen Momenten geprägt. So holte er sich sein erstes WSOP-Bracelet bei der WSOP Europe 2024 in einem 5.000 Dollar Pot Limit Omaha-Event. Ein weiterer absoluter Höhepunkt seiner Karriere war der Sieg beim 25.000 Dollar Pot Limit Omaha High Roller 8-Handed in Las Vegas, bei dem er sein bisher höchstes Preisgeld von über zwei Millionen Dollar einsackte.

Auch außerhalb der WSOP glänzte er kürzlich bei der European Poker Tour (EPT) in Monte Carlo, wo er im 30.000 Dollar Pot Limit Omaha 6-Max-Event über 400.000 Dollar gewann. Doch der Weg zum dritten Bracelet war bei diesem speziellen Turnier keineswegs einfach. Poker ist ein Spiel der Aufs und Abs, und Weiss musste dies einmal mehr am eigenen Leib erfahren. Er selbst räumte bescheiden ein, dass es einen kritischen Moment gab, der fast zum Ausscheiden geführt hätte.

Am Ende des zweiten Turniertages befand er sich in einer brenzligen Situation, in der sein Chipstapel gefährlich geschrumpft war. In einer Sportart, in der ein einziger schlechter Schlag oder eine unglückliche Karte das Ende bedeuten kann, brauchte Weiss eine Mischung aus eiserner Disziplin und einer Portion Glück, um sich zurückzukämpfen.

Diese Phase des Turniers unterstreicht die psychische Stärke des Deutschen, der es verstand, unter extremem Druck die Ruhe zu bewahren und seine Strategie präzise umzusetzen, bis er schließlich den Finaltisch dominieren konnte. Mit diesem dritten Bracelet rückt Dennis Weiss nun in den Bereich der absoluten Legenden des deutschen Pokers vor. Aktuell hält George Danzer mit vier Gold-Armbändern den Rekord für die meisten WSOP-Bracelets eines deutschen Spielers.

Danzer, der in Brasilien geboren wurde, prägte über Jahre hinweg die Szene, hat seine aktive Karriere jedoch mittlerweile beendet. Da Danzer keine weiteren Turniere mehr bestreitet, liegt die Chance, diesen historischen Rekord zu brechen, nun ganz klar bei Weiss. Mit drei Bracelets in seiner Sammlung ist er nur noch einen einzigen Sieg von der historischen Spitze entfernt. Die Poker-Community beobachtet gespannt, ob Weiss diesen Schritt in naher Zukunft wagen wird.

Angesichts seiner aktuellen Form und seiner Bereitschaft, sich in verschiedenen Spielvarianten zu beweisen, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis er Danzer überholt und als der erfolgreichste deutsche Spieler in der Geschichte der World Series of Poker in die Annalen eingeht





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