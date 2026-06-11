Dennis Weiss triumphiert erneut bei der World Series of Poker und jagt den deutschen Rekord

Der deutsche Poker-Profi Dennis Weiss hat sein drittes WSOP-Bracelet gewonnen und nähert sich mit beeindruckender Konstanz dem historischen Rekord von George Danzer an.

Dennis Weiss hat einmal mehr bewiesen, dass er zur absoluten Weltspitze im Poker gehört. In einer beeindruckenden Performance bei der World Series of Poker konnte sich der deutsche Poker -Profi sein drittes goldenes Bracelet sichern.

Der Sieg gelang ihm beim 1.500 Dollar Limit Hold'em 7-Handed Event, einem Turnier, das durch seine spezifische Teilnehmerzahl und die strikten Regeln des Limit-Hold'em eine besondere strategische Herausforderung darstellt. Mit einem Preisgeld von 133.704 Dollar konnte Weiss seinen Erfolg finanziell krönen, doch weit über das Geld hinaus ist es der sportliche Triumph, der im Vordergrund steht. Seine gesamten Karriere-Gewinne sind durch diesen Sieg nun auf eine beachtliche Summe von über 3,6 Millionen Dollar geklettert.

Weiss selbst zeigte sich nach dem Finale sichtlich erfreut und betonte, dass dieser Erfolg ihm enorme Freude bereite. Interessanterweise gab er an, dass sich dieser spezielle Sieg anders anfühlte als seine vorherigen Erfolge, jedoch auf eine sehr positive und bereichernde Art und Weise. Besonders bemerkenswert an der Entwicklung von Dennis Weiss ist seine strategische Flexibilität.

Bis vor kurzem galt er primär als Spezialist für Pot-Limit-Omaha, eine Variante, bei der jeder Spieler vier Karten erhält und die Dynamik des Spiels weitaus aggressiver und komplexer ist als beim klassischen Texas Hold'em. Erst im Jahr 2024 traf Weiss die bewusste Entscheidung, sein Spektrum zu erweitern und sich an sogenannte Mixed Games heranzuwagen. Diese Disziplinen erfordern ein tiefes Verständnis für verschiedene Poker-Varianten und die Fähigkeit, sich schnell an wechselnde Regeln anzupassen.

Dass er bereits in seinem ersten Jahr in diesem Bereich so massiv erfolgreich ist, unterstreicht sein außergewöhnliches Spielverständnis und seine Fähigkeit, unter höchstem Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er hat bewiesen, dass er nicht nur in einer Nische dominiert, sondern ein Allround-Talent ist, das in der Lage ist, gegen die besten Spieler der Welt in verschiedensten Modalitäten zu bestehen. Ein Blick auf seine bisherige Vita zeigt, dass Weiss in kürzester Zeit eine steile Aufstiegskurve hingelegt hat.

Obwohl er auf der internationalen Bühne im Vergleich zu einigen Veteranen noch als relativer Neuling gilt, dominiert er die Turnierszene seit etwa zwei Jahren fast schon beängstigend. Sein Weg zu den drei Bracelets begann mit einem Sieg bei der WSOP Europe 2024, wo er sich beim 5.000 Dollar Pot Limit Omaha-Event durchsetzte. Doch der wohl spektakulärste Moment seiner bisherigen Karriere ereignete sich im vergangenen Jahr in Las Vegas.

Beim 25.000 Dollar Pot Limit Omaha High Roller 8-Handed konnte er ein Preisgeld von über zwei Millionen Dollar einstreichen, was bis heute seinen persönlichen Rekord darstellt. Auch abseits der WSOP war er erfolgreich, was sein Sieg bei der EPT Monte-Carlo beweist. Dort sicherte er sich beim 30.000 Dollar Pot Limit Omaha 6-Max-Event über 400.000 Dollar. Diese Serie von Erfolgen zeigt, dass Weiss derzeit in einer Form ist, die ihn fast unbesiegbar erscheinen lässt.

Trotz dieses beispiellosen Laufs bleibt Weiss bescheiden und reflektiert. Wenn man ihn nach dem entscheidenden Wendepunkt im aktuellen Turnier fragt, verweist er nicht auf eine überlegene Strategie, sondern auf eine Kombination aus Kampfgeist und einer Portion Glück. Am Ende des zweiten Turniertages befand er sich in einer äußerst kritischen Lage und verfügte nur noch über einen sehr kleinen Chipstack. In einer solchen Situation ist die psychische Belastung enorm, da jeder Fehler das sofortige Aus bedeuten kann.

Weiss gelang es jedoch, Ruhe zu bewahren und in den wenigen verbleibenden Spielrunden das nötige Glück auf seine Seite zu ziehen, um sich wieder in eine konkurrenzfähige Position zu bringen. Von diesem Tiefpunkt aus kämpfte er sich mit eiserner Disziplin zurück an die Spitze des Finaltischs, was seinen mentalen Stärke-Bonus unterstreicht. Mit nun drei goldenen Armbändern in seiner Sammlung hat Weiss ein Ziel vor Augen, das ihn in den Olymp des deutschen Pokers führen wird.

Derzeit hält die Poker-Legende George Danzer mit insgesamt vier Bracelets den Rekord für deutsche Spieler. Danzer, der in Brasilien geboren wurde, prägte über Jahre hinweg die Szene, hat seine aktive Karriere jedoch mittlerweile beendet. Da Danzer keine weiteren Turniere mehr bestreitet, ist die Tür für Weiss weit geöffnet, diesen historischen Rekord zu brechen. Es ist nur noch ein einziger Sieg bei der World Series of Poker nötig, damit Dennis Weiss zum erfolgreichsten deutschen Spieler aller Zeiten aufsteigt.

Die Poker-Welt beobachtet nun gespannt, ob er diesen Schritt in naher Zukunft vollziehen wird und damit seinen Status als neue Ikone des deutschen Glücksspiels zementiert





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