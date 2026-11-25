Voriges Jahr landete Denns Biomarkt mit seinem charmanten Weihnachtsspot um einen krummen Tannenbaum einen Überraschungserfolg. In diesem Jahr setzt die Marke zusammen mit Häppy noch einen drauf - und launcht ein ambitioniertes Mikrodrama in Social Media.

einen Überraschungserfolg. In diesem Jahr setzt die Marke zusammen mit Agenturpartner Häppy noch einen drauf - und launcht ein ambitioniertes zwölfteiliges Mikrodrama in Social Media.

"Micro Dramas" im 9:16-Format zählen in diesem Jahr zu den angesagtesten Werbeformen in den sozialen Netzwerken. Nach dem unter anderem mit einem ADC-Nagel ausgezeichneten Weihnachtsspot"Der Baum" setzt nun auch Denns zusammen mit Stammagentur Häppy auf eine mehrteilige Social-Media-Serie, die in einem realen Denns-Markt gedreht wurde. Bei den zwölf Folgen von"Christmas Impossible", die ab 29.

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November etwa auf Instagram, TikTok und Youtube zu sehen sind, setzen Kunde und Agentur formell auf all das, was Mikrodramen ausmachen: sehr kurze Folgen im Hochformat, die meist mit einem Cliffhanger enden. Im Mittelpunkt steht bei der Denns-Serie die Frage: Was passiert, wenn der Weihnachtsmann ausfällt? Die Hauptrollen spielen Thelma Buabeng als Marktleiterin Efia und Jessabelle Kiko als Streamerin Luna. Buabeng war in preisgekrönten Kinofilmen wie"Berlin Alexanderplatz" sowie"Borga" zu sehen und ermittelt im ZDF als "Die Polizistin".

Im Denns-Mikrodrama hält sie als Efia zwischen Weihnachtschaos und Familienkrach den Laden zusammen - und stellt dabei ihren eigenen Pläne zum Fest hinten an. Kiko hingegen hat sich als Content Creator mit Videos rund um die Themen Anime und Popkultur eine Youtube-Community von rund einer Viertelmillion Followern aufgebaut. In"Christmas Impossible" wird ihr Livestream zur Bewährungsprobe fürs erste Date einer weiteren Figur.

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"Nach dem größten Erfolg unserer Markenkommunikationsgeschichte wollten wir die Messlatte noch einmal höher legen", sagt Jürgen Achenbach, Leitung Marketing & Kunde bei Denns. "Mit zwölf Folgen können wir erzählen, was in einem einzelnen Film leicht untergeht: wie unterschiedlich Menschen Weihnachten erleben und was es heute heißt, dazuzugehören. " Häppy-Kreativchef Sascha Hanke ergänzt:"Weihnachtswerbung tut gern so, als wären sich spätestens unterm Baum alle einig. Uns hat interessiert, was passiert, wenn sie es eben nicht sind.

Daraus sind vier Geschichten entstanden, bei denen man erst lacht und die einem dann doch ans Herz gehen. Und wenn im Finale alles zusammenkommt, würde ich ein Taschentuch bereitlegen.

"Eine zentrale Rolle in der Serie spielt auch der Sound. "Christmas Impossible" orientiert sich nämlich an der Musik aus bekannten Weihnachtskomödien der 1990er Jahre: funkelnde Glöckchen, großes Orchester und Musik, die jede Pointe mitspielt. Das Fundament bildet dabei"Carol of the Bells", das seit dem Megaerfolg"Kevin – Allein zu Haus" weltbekannt ist. Das Mikrodrama besteht aus vier Staffeln mit je drei Folgen.

Jede Staffel wird an einem Adventswochenende veröffentlicht, die letzte Folge erscheint am 20. Dezember. Produziert wurde"Christmas Impossible" von Haze Film im Denns Biomarkt in der Danziger Straße in Berlin. Regie führte Daniel Carsenty, das Drehbuch schrieb Stephan Littger.

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Im Writers Room wurden sie von Häppy-Creative-Director Nicolas Berg unterstützt.

"Wir steigen da ein, wo schon etwas passiert. Und wenn du endlich wissen willst, was Laura mit dem Nikolaus vorhat, ist die Folge vorbei. Beim Spot wäre das ein ziemlich blöder Schluss. Bei uns ist es der Grund, weiterzugucken", sagt Nicklas Juntke-Krüger, Managing Director & Producer bei Haze Film, zum Mikrodrama-Format.

Bei Häppy zeichnen neben CCO Hanke und CD Berg noch Boris Spiel , Gianluca Coscarelli , Juliane Grunzke und Toni Gabel verantwortlich. Die Postproduktion übernahm Unlimited Visions, Stream-VFX und Intro-Animation kommen von Relative. Für die Musik war Hooked Music zuständig, die Vertonung übernahm Hastings Audio Network. Mediaplanung und -einkauf steuert Unbound Media.