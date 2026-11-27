Eine Nachtsichtkamera von Denver ist im Norma-Online-Shop für 49,99 Euro statt 89,99 Euro erhältlich. Das kompakte Gerät bietet einen 6-fachen Digitalzoom, eine 940-Nm-Infrarot-LED und einen eingebauten Akku mit 4.000 mAh Kapazität. Es eignet sich ideal für Tierbeobachtungen, Camping und nächtliche Spaziergänge.

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Eine Nachtsichtkamera von Denver ist aktuell im Norma-Online-Shop im Angebot und kostet dort nur 49,99 Euro statt 89,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 44 Prozent. Die Kamera verfügt über eine 940-Nm-Infrarot-LED und einen sechsstufigen Digitalzoom, mit dem ihr Objekte in drei bis 300 Metern Entfernung erkennen könnt. Das integrierte 3-Zoll-LCD-Display zeigt die Aufnahmen direkt an.

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Die Nachtsichtkamera richtet sich an alle, die ein kompaktes Gerät für gelegentliche Einsätze suchen. Sie verfügt über einen eingebauten 4.000-mAh-Lithium-Akku. Aufnahmen lassen sich auf microSD-Karten mit bis zu 256 GB Kapazität speichern. Eine microSD-Karte ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten.