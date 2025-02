Denzel Washingtons bitterer Oscar-Stopp: Wie Hollywood-Traum zum Verlust der Hoffnung wurde

Denzel Washington spricht über den schmerzhaften Moment, als er 2000 den Oscar nicht gewann und wie die Enttäuschung ihn zeitweise an seiner Karriere zermürbte. Seine Frau Pauletta war in dieser Zeit eine wichtige Stütze für ihn.

Denzel Washington (70) sprach über einen der schwierigsten Momente seiner Karriere . Im Jahr 2000 war er für seine herausragende Leistung im Biopic 'Hurricane' für den Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ nominiert. Als der Gewinner an diesem Abend bekannt gegeben wurde, erhielt Kevin Spacey (65) die Auszeichnung für seine Rolle in 'American Beauty'. „Ich kann mich noch erinnern, wie ich mich umdrehte und alle auf mich starrten“, sagt Denzel rückblickend gegenüber The Wrap.

Für ihn war dies ein schmerzhafter Moment. Denzel offenbart, wie sich die Enttäuschung in den folgenden Jahren an ihm nagte und er zeitweise das Interesse an Hollywood-Auszeichnungen und sogar an seiner Karriere verlor. „Ich gab auf. Ich wurde bitter“, gesteht er und verrät, dass seine Frau Pauletta Washington (74) in dieser Phase eine wichtige Stütze für ihn gewesen war. „Sie sah sich die Oscar-Filme an, während ich einfach abwinkte“, so der Schauspieler. „Hey, interessieren sie sich nicht für mich? Es ist mir egal“, dachte er. 2002 wurde Denzel für seine Rolle in 'Training Day' mit dem Oscar ausgezeichnet – doch die von ihm empfundene Bitterkeit überdauerte sogar diese Anerkennung und dauerte, wie er selbst sagt, bis 2014. Trotz dieses schwierigen Abschnitts erholte sich Denzel wieder und ist heute einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Privat steht ihm seine Frau Pauletta immer zur Seite. Das Paar, das vier gemeinsame Kinder hat, gilt als eines der bescheidensten in der Traumfabrik. Denzel betont bei öffentlichen Auftritten immer wieder, welche Rolle seine Familie für seinen Erfolg gespielt hat





