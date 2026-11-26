Muss Gérard Depardieu wegen mutmaßlicher Vergewaltigungen vor Gericht? In Paris steht eine wichtige Entscheidung an.

kämpft gegen einen möglichen Strafprozess wegen mutmaßlicher Vergewaltigungen an. Am heutigen Donnerstag um 14 Uhr will die Untersuchungskammer des Pariser Berufungsgerichts entscheiden, ob sich der Schauspieler vor einem Kriminalgericht verantworten muss.

Das berichtet. Die Vorwürfe kommen von Charlotte Arnould. Sie beziehen sich auf zwei Treffen im August 2018 im Pariser Stadtpalais des Filmstars. Dort soll es mehrfach zu digitalen Penetrationen ohne ihr Einverständnis gekommen sein.

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Der Filmstar bestreitet den Vergewaltigungsvorwurf.berichtet, wird die Entscheidung unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in Gérards Abwesenheit verkündet. Eine ihm nahestehende Person beschrieb ihn gegenüber dem Magazin als "müde, aber kämpferisch". Für den bislang nicht rechtskräftig geklärten Vorwurf gilt die Unschuldsvermutung. Das Berufungsgericht kann den geplanten Prozess bestätigen, ihn stoppen oder zusätzliche Ermittlungen anordnen.