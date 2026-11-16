Depardieu verzichtet auf Berufung: 18 Monate Bewährung bleiben bestehen

Gérard Depardieu zieht seine Berufung im Verfahren wegen Übergriffen auf zwei Frauen zurück. Die Bewährungsstrafe von 18 Monaten bleibt damit bestehen.

Der französische Schauspieler Gérard Depardieu hat im Berufungsverfahren vor dem Pariser Berufungsgericht auf seine Berufung verzichtet. Die Anwälte des 77-Jährigen bestätigten zu Beginn der Verhandlung, dass ihr Mandant die Berufung zurücktrete. Damit bleibt das erstinstanzliche Urteil über 18 Monate Haft auf Bewährung wegen Übergriffen auf zwei Frauen bei Dreharbeiten bestehen.

Auch die Staatsanwaltschaft zog daraufhin ihre eigene Berufung zurück. Beide Seiten verzichten damit auf eine neue Prüfung des Falls in zweiter Instanz. Die Entscheidung der ersten Instanz wird dadurch in der Sache nicht mehr angefochten.

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Bewährungsstrafe wegen Übergriffen bei den Dreharbeiten zu Les Volets Verts

Das Gericht verurteilte Gérard Depardieu zu 18 Monaten Haft auf Bewährung. Die Übergriffe ereigneten sich bei Arbeiten zum Film 'Les volets verts' (Die grünen Fensterläden) von Regisseur Jean Becker im Jahr 2021. Betroffen waren eine Dekorateurin und eine Regieassistentin.

Beide Frauen hatten den Schauspieler beschuldigt, sie obszön angesprochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte die Übergriffe in erster Instanz als vorsätzlich eingestuft. Zusätzlich muss Depardieu den beiden Frauen Geldzahlungen leisten, wie das Gericht entschied.

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Depardieu bestritt Belästigung und räumte Berührung ein

In erster Instanz hatte Gérard Depardieu vor Gericht bestritten, die beiden Frauen sexuell belästigt zu haben. Im Fall der Ausstatterin räumte er ein, sie an den Hüften berührt zu haben. Zu der Begründung, die er für diese Berührung anführte, liegen keine weiteren Angaben vor.

Die Vorwürfe gegen den Schauspieler sind kein Einzelfall. Seit Jahren häufen sich Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen die französische Filmikone. Erst in der vergangenen Woche hatten Medien neue Details zu diesen Vorwürfen veröffentlicht. Depardieu hatte die Vorwürfe bislang abgestritten.

Karriere mit mehr als 200 Filmen und wachsende Kontroverse in Frankreich

Gérard Depardieu hat in mehr als 200 Filmen gespielt und gilt als preisgekrönter Schauspieler. Zu seinen bekanntesten Werken zählen 'Cyrano von Bergerac', 'Asterix und Obelix' und 'Die letzte Metro'. Viele dieser Produktionen sind zu Klassikern des Kinos geworden.

Wegen der Vielzahl an Anschuldigungen sowie missbilligender Äußerungen ist Depardieu in Frankreich mittlerweile zu einer äußerst umstrittenen Figur geworden. Das Verfahren vor dem Pariser Berufungsgericht ist damit ein weiterer Abschnitt in einer Reihe von Auseinandersetzungen um seine Person. Mit dem Rückzug der Berufung ist das Urteil der ersten Instanz nun die maßgebliche Entscheidung in diesem Fall.