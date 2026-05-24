Deportivo La Coruna kehrt nach acht Jahren in La Liga zurück

Der spanische Traditionsklub Deportivo La Coruna hat die lange ersehnte Rückkehr in La Liga geschafft. Nach einem 2:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Real Valladolid steht der Verein einen Spieltag vor Saisonende auf Platz zwei und ist von diesem nicht mehr zu verdrängen. Die beiden Tore zum Aufstieg erzielte das 21 Jahre alte Talent Bil Nsongo (11., 34.). Der gemeinsame Aufsteiger ist Racing Santander, das nach 13-jähriger Abstinenz in die höchste spanische Spielklasse zurückkehrt und aktuell mit zwei Punkten Vorsprung vor Deportivo an der Tabellenspitze steht.

Der spanische Traditionsklub Deportivo La Coruna hat die lange ersehnte Rückkehr in La Liga geschafft. Nach einem 2:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Real Valladolid steht der Verein einen Spieltag vor Saisonende auf Platz zwei und ist von diesem nicht mehr zu verdrängen.

Die beiden Tore zum Aufstieg erzielte das 21 Jahre alte Talent Bil Nsongo (11. , 34. ). Der gemeinsame Aufsteiger ist Racing Santander, das nach 13-jähriger Abstinenz in die höchste spanische Spielklasse zurückkehrt und aktuell mit zwei Punkten Vorsprung vor Deportivo an der Tabellenspitze steht.

Auch Santander ist ein Gründungsmitglied der spanischen Meisterrunde von 1928/1929 und war zwischenzeitlich in die Drittklassigkeit abgestiegen. Der dritte Aufsteiger wird in Aufstiegs-Playoffs aus den Teams auf den Plätzen drei bis sechs ermittelt





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deportivo La Coruna La Liga Returning Racing Santander Ascending Playoffs Real Valladolid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutschland steht kurz vor dem Aus bei der Eishockey-WM in der SchweizDie deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihre Chancen auf das Viertelfinale bei der WM in der Schweiz stark gelitten, nachdem Lettland gegen die USA gewonnen hat. Sollte Lettland gegen Großbritannien und Ungarn gewinnen, könnten sie vom deutschen Team nicht mehr eingeholt werden.

Read more »

Erzgebirge Aue gewinnt den SachsenpokalDer Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat den Sachsenpokal gewonnen. Im Finale gegen den FSV Zwickau gewann der Verein mit 2:0 und zieht somit in den DFB-Pokal ein. Der Trainer der Aue, der seit letztem Jahr die Glasgow Rangers in Schottland trainiert, sitzt ebenfalls auf der Tribüne. Der Coach stammt aus Zwickau, spielte auch in der Jugend beim FSV und ist wieder Mitglied beim Traditionsklub aus Westsachsen. Abwehrchef Maximilian Somnitz (22), der auch von mehreren Drittligisten umworben wurde, verkündet am Stadionmikrofon seine Vertragsverlängerung um zwei Jahre. Somnitz hatte sich beim Auf dem Platz sorgten die Gäste für den ersten Aufreger. 31. Minute: Traumpass von Luan Simnica, der Jamilu Collins auf der linken Seite schickt. Der Verteidiger bleibt cool und überlupft Zwickau-Torwart Lucas Hiemann – 0:1. Die Auer Führung zur Pause ist hochverdient. Der Drittliga-Absteiger hat die besseren Chancen, der FSV findet dagegen kaum Lücken. Nach dem Wechsel wird der FSV mutiger, aber Aue verteidigt weiterhin clever. Das Spiel plätschert minutenlang dahin, Chancen gibt es kaum noch. Nur ein Mal müssen die Gäste noch zittern. Theo Martens zirkelt einen Freistoß ans Lattenkreuz (88.). In der Nachspielzeit macht Marcel Bär per Kopf alles klar – 0:2! Um 17.27 Uhr pfeift Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer die Partie ab – und Aue jubelt!

Read more »

Horst Saiger gewinnt Isle of Man TT nach dramatischen EreignissenNach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Allein wegen der ungewöhnlich Streckenlänge des Snaefell Mountain Courses von 60,725 Kilometern, einem Höhenunterschied von über 400 Metern, den über 250 Kurven, der Renndistanz der Senior-TT von über 360 Kilometern, dem Einzelstart und einer Durchschnittgeschwindigkeit von beinahe 220 km/h unterscheidet sich die Tourist Trophy auf der Isle of Man von jedem anderen Motorradrennen. Die TT-Rennen lieferten in der Vergangenheit Geschichten, die sich heutzutage anhören, als seien sie der Fantasie eines von Hollywood-Drehbuchschreibern entsprungen. Zwei Jahre nachdem der Österreicher Toni Rechberger 2011 seine letzte Tourist Trophy bestritten hatte, nahm mit Horst Saiger, der bisher vor allem in der Superbike- und Langstrecken-WM mit Top-Ergebnissen zu glänzen wusste, ein Landsmann von ihm die Herausforderung des gefährlichsten Straßenrennens der Welt an. Und er tat es mit Bravour.

Read more »

Nicolo Bulega (Ducati): «Toprak war der Einzige, der mit der BMW stark war» - Superbike WMZwei Superbike-Weltmeisterschaften hat Nicolo Bulega gegen Toprak Razgatlioglu und BMW verloren. Mit der neuen Ducati Panigale V4R hat der Hersteller aus Bologna das Niveau deutlich angehoben.

Read more »