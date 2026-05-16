Der 1. FC Heidenheim hat die Bundesliga verlassen, aber die fans und Spieler des Königs der Schwäbischen Alb haben die Abschiedshymne gesungen und allesgewinnenlust gezeigt.

Nach drei Jahren verabschiedet sich der 1. FC Heidenheim aus der Bundesliga mit Würde und viel Liebe. Der Klub hat in den negativen Emotionen und Bildern versunken, die andere Vereine beschert haben, bei denen es beinahe noch das Geringste war, dass Fahne n verbrannt wurden.

Im Gegenteil, der FCH wurde respektiert und gefürchtet, weil er eine Basis hat, die stark ist und die Zukunftsehe betont, sagen mehrere Trainer und Spieler.

"Es ist keine Schande, wenn der 1. FC Heidenheim nach drei Jahren wieder in der zweiten Liga spielt," sagte Trainer Frank Schmidt später am Abend





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