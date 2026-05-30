Der 1. FC Köln sucht nach neuen Geldgebern

Der 1. FC Köln möchte sich in der Bundesliga etablieren und plant den Bau eines neuen Leistungszentrums. Die Finanzierung des Projekts soll durch die Herausgabe von Genussscheinen oder andere Finanzierungsinstrumente erfolgen.

Der 1. FC Köln strebt nach einer weiteren Entwicklung und sucht nach neuen Geldgebern. Der Club möchte sich in der Bundesliga etablieren und plant den Bau eines neuen Leistungszentrum s.

Die Finanzierung des Projekts soll durch die Herausgabe von Genussscheinen oder andere Finanzierungsinstrumente erfolgen. Der FC hat in der Vergangenheit von Genussscheinen Gebrauch gemacht und schließt dies auch für die Zukunft nicht aus. Die Gespräche mit dem Unternehmer Navid Thielemann sind vertraulich und es ist nicht klar, ob die Thielemann Group als Sponsor oder Geldgeber dabei sein wird





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