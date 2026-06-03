Der 1. FC Köln zieht die Kaufoption für Jakub Kaminski

Der 1. FC Köln hat die Kaufoption für den 23-jährigen Stürmer Jakub Kaminski gezogen. Die Ablöse an Wolfsburg beläuft sich auf etwa 5,5 Millionen Euro.

Der 1. FC Köln hat die Kaufoption für den 23-jährigen Stürmer Jakub Kaminski gezogen. Die Ablöse an Wolfsburg beläuft sich auf etwa 5,5 Millionen Euro.

Die Vertragslaufzeit wurde nicht mitgeteilt, soll aber bis 2029 reichen. Der Sport-Boss Thomas Kessler hebt die Persönlichkeit und die Leistungen von Kaminski hervor. Der Spieler habe bereits in den ersten Gesprächen beeindruckt und sei ein absoluter Teamplayer. Kessler sieht in Kaminski ein gutes Beispiel dafür, dass der 1.

FC Köln für ambitionierte Spieler eine hervorragende Adresse ist, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Der Spieler selbst habe gesagt, dass die Premier League sein Traum sei. Ein Wechsel könnte bald Wirklichkeit werden, da in Englands Top-Liga flinke Außenspieler gefragt sind. Der Hauptgrund für einen baldigen Wechsel sei jedoch die Ausstiegsklausel im Vertrag von Kaminski, die ab 20 Millionen Euro in Kraft treten würde. Der FC warte jedoch noch auf eine Anfrage für den Spieler





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1. FC Köln Jakub Kaminski Transfer Ablöse Vertragslaufzeit

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