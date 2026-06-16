Der 1. FC Nürnberg ist wieder einer der besten Adressen in Deutschland, wenn es um die Entwicklung und Förderung von Talenten geht. Der Verein profitiert vom weiteren Werdegang seiner Spieler und hat in der letzten Saison neun Spieler unter 20 Jahren eingesetzt.

Der 1. FC Nürnberg gehört wieder zu den besten Adressen in Fußball -Deutschland, was die Talententwicklung und Förderung angeht. Der Verein profitiert dabei vom weiteren Werdegang seiner Talente, wobei ein Beispiel der Abwehrspieler Nathaniel Brown (22) ist, der vor einem Wechsel zum FC Bayern steht.

Längst ein erfolgreiches Geschäftsmodell. So verwundert es auch nicht, dass kein anderer Verein in Deutschland so vielen eigenen Talenten eine Plattform bietet wie der FCN. In der abgelaufenen Zweitligasaison setzte der Club gleich neun (! ) Spieler ein, die zum Zeitpunkt ihres Einsatzes noch keine 20 Jahre alt waren.

Nürnberg ist damit unangefochtener Teenie-Meister. Zwar kommen andere Vereine auf mehr Einsatzminuten bei ihren Jungprofis, aber niemand hat so viele verschiedene Talente eingesetzt. So ist der VfL Bochum mit über 6000 Einsatzminuten unangefochtener Spitzenreiter. Diese verteilten sich aber eben auf sechs Teenager.

Der FCN liegt in diesem Ranking mit etwas über 1800 Minuten auf Rang 5. Mit Mittelfeld-Talent Marko Soldic (16) hat der FCN dafür nach Kennet Eichhorn (ebenfalls 16/Hertha BSC Berlin) den zweitjüngsten Profi überhaupt eingesetzt. In Nürnbergs Vereinshistorie war noch niemand bei seinem Profidebüt jünger als Soldic. Interessant: Auf die meisten Einsatzminuten (678) aller Teenager kam beim FCN Stürmer Artem Stepanov (18), dessen Leihe aus Leverkusen in der Winterpause aber abgebrochen wurde.

Auch in der kommenden Saison wird der FCN sicher wieder auf seinen Jugendstil setzen. Ob er dann seinen inoffiziellen Nachwuchs-Titel verteidigen kann





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