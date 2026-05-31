Der 31. Mai 2026 steht im Zeichen eines besonderen Vollmonds

Der zweite Vollmond innerhalb eines Monats bringt Themen wie Freiheit, Wahrheit und persönliche Überzeugungen in den Mittelpunkt. Astrologisch befindet sich der Mond im Sternzeichen Schütze.

Der 31. Mai 2026 steht im Zeichen eines besonderen Vollmond s. Es ist der zweite Vollmond innerhalb eines Monats und damit ein sogenannter " Blue Moon ". Astrologisch befindet sich der Mond im Sternzeichen Schütze , was Themen wie Freiheit , Wahrheit , Reisen , Lernen , Lebensziele und persönliche Überzeugungen in den Mittelpunkt rücken kann.

Der nächste Vollmond ist am Sonntag, 31. Mai 2026, um 10.45 Uhr deutscher Zeit. Da es bereits am 1. Mai 2026 einen Vollmond gab, ist es der zweite Vollmond in einem Kalendermonat.

Umgangssprachlich wird dieses seltenere Ereignis "Blue Moon" genannt. Der Name hat seinen Ursprung in der englischen Redewendung "once in a blue moon", die so viel wie "alle Jubeljahre einmal" bedeutet. Der Mond färbt sich jedoch nicht blau. Für Schützen ist dieser Vollmond besonders persönlich, da er in ihr eigenes Zeichen fällt und sich wie ein innerer Wendepunkt anfühlen kann.

Themen wie Identität, Freiheit, Zukunft, Reisen, Bildung und persönliche Wahrheit spielen eine größere Rolle. Die Frage lautet: Was will ich nicht länger nur denken, sondern endlich leben? Die Zwillinge stehen dem Schützen im Tierkreis gegenüber, was bedeutet, dass dieser Vollmond vor allem Beziehungen, Gespräche, Verträge und wichtige Entscheidungen berühren kann. Missverständnisse könnten sichtbar werden.

Die Chance: offen aussprechen, was bisher unausgesprochen blieb - und erkennen, welche Verbindung wirklich auf Augenhöhe ist. Jungfrauen gehören wie Schütze, Zwillinge und Fische zu den beweglichen Zeichen. Für sie kann der Vollmond Spannung erzeugen, aber auch wichtige Einsichten bringen. Besonders Zuhause, Familie, Alltag, innere Sicherheit und berufliche Verantwortung können in den Fokus rücken.

Die Frage lautet: Wo verliere ich mich in Pflichten - und wo brauche ich wieder mehr Sinn? Bei Fischen kann es vor allem um Beruf, Berufung, Anerkennung und langfristige Ziele gehen. Der Vollmond kann zeigen, ob ein Weg noch zur eigenen inneren Wahrheit passt. Alte Unsicherheiten könnten stärker werden, gleichzeitig entsteht die Chance, mutiger für die eigene Vision einzustehen





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