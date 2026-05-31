Der 31. Mai ist der Weltnichtrauchertag

Der 31. Mai ist ein wichtiger Tag für alle, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Denn schon wenige Minuten nach der letzten Zigarette beginnt sich der Körper zu erholen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Aktionstag ins Leben gerufen, um auf die gesundheitlichen Folgen des Rauchens und die Gefahren von Tabakkonsum aufmerksam zu machen.

Der 31. Mai ist ein wichtiger Tag für alle, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Denn schon wenige Minuten nach der letzten Zigarette beginnt sich der Körper zu erholen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Aktionstag ins Leben gerufen, um auf die gesundheitlichen Folgen des Rauchens und die Gefahren von Tabakkonsum aufmerksam zu machen. Weltweit beteiligen sich Gesundheitsorganisationen, Schulen und Initiativen an Kampagnen rund ums Nichtrauchen. Das internationale WHO-Motto 2026 lautet: “Den Reiz entlarven – Nikotin- und Tabakabhängigkeit bekämpfen”. In Deutschland wirbt das Aktionsbündnis für den Weltnichtrauchertag mit dem Motto “Jede rauchfreie Minute schenkt Ihnen mehr Zeit”.

Die Folgen des Tabakkonsums sind vielfältig und gehen über die Gesundheit hinaus. Auch die Umwelt wird stark belastet, unter anderem durch den großen Flächenbedarf für den Tabakanbau. Nach Angaben der WHO werden weltweit mehr als eine Million Hektar Land dafür genutzt. Rund 90 Prozent des Tabaks werden in Ländern mit niedrigem Volkseinkommen produziert.

Dort arbeiten viele Kleinbauern unter schwierigen Bedingungen und sind häufig auf unbezahlte Familienarbeit angewiesen – nicht selten auch unter Einsatz von Kinderarbeit. Jede rauchfreie Minute schenkt Ihnen mehr Zeit: Bereits nach 20 Minuten sinkt Ihr Blutdruck und Ihre Herzfrequenz. Ihr Herz-Kreislauf-System und die Lungenfunktion zeigen eine Verbesserung zwischen zwei und zwölf Wochen.

Doch vor allem langfristig können Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören: verringertes Risiko für Impotenz beim Mann und von Früh- und Fehlgeburten bei der Frau, reduzierte umweltliche Kosten und globale Umweltbelastungen





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