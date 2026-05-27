Der Absturz droht - Liquiditätsnachweis beim DFB ist entscheidend

Die Lage bei den Löwen ist prekär. Der Liquiditätsnachweis beim DFB ist entscheidend, um den Absturz in die Regionalliga Bayern zu vermeiden. Investor Hasan Ismaik hatte den fehlenden Betrag bei den Budget-Gesprächen im Mai zugesagt, doch noch gibt es offenbar keine endgültige Lösung.

Bis zum 3. Juni muss der Liquiditätsnachweis beim DFB vorliegen, sonst droht der Absturz in die Regionalliga Bayern . Die Lage bei den Löwen ist prekär.

Investor Hasan Ismaik hatte den fehlenden Betrag bei den Budget-Gesprächen im Mai zugesagt, doch noch gibt es offenbar keine endgültige Lösung. Präsident Gernot Mang bleibt öffentlich zurückhaltend. Was passiert bei einem Zwangsabstieg? Die Regionalliga-Lizenz wäre finanziell kein Problem, dafür braucht es nur rund 50.000 Euro.

Sportlich würde der Absturz aber alles verändern: Viele Profis könnten den Klub verlassen. Trainer Markus Kauczinski wäre wohl kaum zu halten. Aktuell besitzen nur acht Spieler gültige Verträge für die 4. Liga.

Die erfolgreiche U21 steht bereit, die zweite Mannschaft wurde Meister in der Bayernliga Süd und gilt intern als mögliche Basis für einen Neustart. Die Situation erinnert stark an den Absturz vor neun Jahren, als Daniel Bierofka das Team zusammenhielt. Mit Spielern wie Sascha Mölders, Timo Gebhart und Jan Mauersberger gelang direkt der Wiederaufstieg. Auch damals war das Grünwalder Stadion trotz Regionalliga voll.

Und was macht Ismaik? Der Jordanier bleibt der Schlüsselfaktor. Seit 2017 soll Ismaik rund acht Millionen Euro ausgeglichen haben, größere Investitionen für den Angriff auf die 2. Liga blieben aber aus.

Sein großes Ziel: die 50+1-Regel kippen. Doch genau das scheint aktuell unrealistischer denn je. Das Bundeskartellamt hält die Regel weiterhin für zulässig. Klar ist auch: Ein Abstieg würde den Wert seiner Anteile massiv drücken. Ein Aufstieg in die 2. Liga dagegen könnte den Klubwert vervielfachen





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