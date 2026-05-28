Der Actionthriller 'The Getaway' kehrt auf Netflix zurück

Der Film 'The Getaway' erzählt die Geschichte eines Ex-Häftlings und seiner Frau, die nach einem Bankraub durch Texas fliehen müssen. Der Film wurde bereits 1994 mit Alec Baldwin und Kim Basinger neu verfilmt, aber die Fassung mit Steve McQueen genießt bis heute Kultstatus.

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Das Original aus dem Jahr 1972 gilt als einer der prägenden Actionthriller seiner Zeit und brachte Steve McQueen und Ali MacGraw als gehetztes Gaunerpaar auf die Leinwand. Ihr fragt euch, welche neuen Filme 2026 auf Netflix erscheinen? In unserem Video könnt ihr euch einen Überblick über die Highlights verschaffen: Der Film 'The Getaway' erzählt die Geschichte eines Ex-Häftlings und seiner Frau, die nach einem Bankraub durch Texas fliehen müssen, während ihnen Polizei und kriminelle Gegenspieler dicht auf den Fersen sind.

Der Film wurde bereits 1994 mit Alec Baldwin und Kim Basinger neu verfilmt. Die Fassung mit McQueen genießt jedoch bis heute Kultstatus und zählt zum Beispiel bei Stephen King zu den Durchbruch gelang. Der Film beeindruckte nicht nur durch seine Intensität, sondern auch durch die Entscheidung, die Handlung in einer einzigen, langen Einstellung zu erzählen. Der Regisseur des Films, Barantini, perfektionierte diesen Stil später mit der Netflix-Miniserie 'Adolescence', die er gemeinsam mit Stephen Graham entwickelte.

Die Serie wurde sowohl von Zuschauer*innen als auch von Kritiker*innen gefeiert. Mit 'The Getaway' kehrt Barantini nun erneut zu Netflix zurück. Parallel arbeitet er mit Peter Craig an der Miniserie





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