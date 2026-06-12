Der akrobatische Urinstrahl: Wie Pandas mit Handstand kommunizieren

Männliche Riesenpandas nutzen einen kopfüber an Bäumen urinierten Handstand, um Duftmarken höher zu platzieren und rivalisierenden Männchen ihre Dominanz zu signalisieren. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Höhe der Markierung zentrale Bedeutung für die soziale Kommunikation hat.

Ein männlicher Riesenpanda hat ein ungewöhnliches Ritual, das auf den ersten Blick wie ein Zirkusact wirkt: Er klettert kopfüber an einen Baum, stößt sich mit den Hinterbeinen nach oben und entleert seine Blase in einer umgekehrten Haltung.

Dieses scheinbare Schauspiel ist jedoch ein zentraler Baustein seiner Kommunikationsstrategie. Da erwachsene Männchen in freier Wildbahn nur selten aufeinander treffen, haben sie Wege entwickelt, ihren Standort, ihr Geschlecht und ihren Fortpflanzungsstatus anderen Pandas mitzuteilen. Neben den bekannten Duftsekreten aus speziellen Drüsen gehören Urin und andere sekretorische Substanzen zu ihrem Repertoire. Diese Duftmarken enthalten chemische Botschaften, aus denen Artgenossen wichtige Informationen über den Absender ableiten können.

Die Auswahl des richtigen Platzes für die Markierung ist dabei von großer Bedeutung. Die Pandas bevorzugen breite Bäume mit grober, rauer Rinde, weil die Rillen und Vertiefungen dort die Duftstoffe länger festhalten und zugleich die Verbreitung im Wind begünstigen. Wenn ein Panda dann in einer fast akrobatischen Bewegung den Rücken zum Ast wendet, die Hinterbeine ansetzt und kopfüber uriniert, wird die Duftmarke deutlich höher als üblich platziert.

Ursprünglich nahm man an, dass die erhöhte Position lediglich dazu dient, den Geruch weiter zu streuen. Neuere Studien legen jedoch nahe, dass die Höhe selbst eine zusätzliche kommunikative Funktion hat. In einer aktuellen Untersuchung wurden Pandas gezielt mit Duftmarken in unterschiedlichen Höhen konfrontiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Tiere deutlich stärker auf hoch angebrachte Geruchsspuren reagierten als auf solche, die am Boden lagen.

Die Forscher vermuten, dass ein hoher Duftsignalwert einen besonders dominanten und durchsetzungsfähigen Männchen signalisiert. Für Rivalen bedeutet dies eine klare Warnung: Dieser Baum ist bereits besetzt von einem starken Konkurrenten. Damit wird der Handstand beim Pinkeln zu mehr als einer skurrilen Eigenart - er ist ein wichtiger Baustein der sozialen Hierarchie und der Fortpflanzungsstrategie der Großen Pandas.

Das Verhalten verdeutlicht, wie komplex und fein abgestimmt die Kommunikationssysteme in der Tierwelt sein können, selbst bei einerartigen Spezies, die oft als zurückhaltend und friedlich wahrgenommen wird





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