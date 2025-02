Der Albtraum von Mittelerde: Ungoliants Geschichte

Diese Geschichte beleuchtet die geheimnisvolle und mächtige Kreatur Ungoliant aus der Welt von Herr der Ringe. Ungoliant, eine Kreatur aus Leere und Hunger, korrumpierte die Schöpfungen von Eru Illúvatar und verschlang alles Licht, das ihr begegnete. Sie verband sich mit dem Erzfeind der Valar, Melkor, um ihre gemeinsamen Ziele zu verfolgen, doch ihr unbezwingbarer Hunger führte zu ihrem Untergang.

Lange vor den Abenteuern von Frodo und den Gefährten gab es schon viele mysteriöse Figuren und Kreaturen im Universum von Mittelerde . Der wahre Ursprung von Ungoliant ist unbekannt. Einige Elben glaubten, dass Ungoliant einst ein Ainur war, eine der Schöpfungen von Eru Illúvatar, der Welt erschaffenden Gott, vor dem Beginn des Zeitalters.

Ungoliant, eine riesige Kreatur, die aus Leere und Hunger geboren wurde, korrumpierte die Schöpfungen von Illúvatar und verschlang alles Licht, das ihr begegnete. Ungoliant war Melkor, dem Erzfeind der Valar, nicht treu ergeben. Sie agierte nach ihrem unstillbaren Drang, alles zu konsumieren, das ihre eigene Leere sättigen konnte. Ungoliant arbeitete mit Melkor zusammen, um ihre gemeinsamen Ziele zu verfolgen. Ungoliant wollte ihre eigene Leere stillen. Um ihren unstillbaren Hunger zu sättigen und vor den Valar, die sie jagten, zu fliehen, begab sich Ungoliant nach Avathar, einem Ort auf dem Kontinent Aman, der westlich von Mittelerde liegt. Dort nahm die Kreatur die Form einer riesigen Spinne an. Da verschlang sie immer mehr Licht und spinnte in einem Berg dunkle Netze, die ihr als Versteck dienten. Es kam jedoch dazu, dass Ungoliant alles Licht ausgesaugt hatte und sie erneut zu hungern begann. Später traf sie erneut auf Melkor, der seine Rache gegen die Valar plante. Er versprach Ungoliant alles zu tun, um ihren Hunger zu stillen, wenn sie ihm hilft. Dafür zerstörten sie zusammen die beiden Bäume der Valinor, die das Licht der Welt erzeugen. Ungoliant tarnte die beiden mit ihren dunklen Netzen. Ungoliant saugte die Bäume und die Quelle von Varda aus und entzog ihnen das Licht. Ungoliant wuchs und selbst Melkor entwickelte Furcht. Sie flohen danach aus Aman nach Mittelerde, doch Ungoliant merkte, dass Melkor sein Versprechen wohl nicht halten wird, weshalb sie ihn gefangen nahm. Die Situation spitze sich zu und Ungoliant versuchte, Melkor zu töten. Dieser schrie in einem Moment der Verzweiflung und lockte damit seine Balrogs an. Sie floh zum Ort, der später als Nan Dungortheb bekannt war, und schirmte alles mit ihren Spinnennetzen ab. Dort pflanzte sich Ungoliant mit anderen Spinnenwesen fort und gebar mehrere Nachfahren, die Nan Dungotheb zu einem schrecklichen Ort machten, voller Kreaturen, die nur aus Bosheit und Hunger töteten. Nur zwei bekannte Personen überlebten den Ort und konnten lebend herauskommen. Ihre Nachfahrin Kankra kennt man aus den Filmen als die große Spinne, die in Cirith Ungol fast Frodo verspeist hat und von Sam bekämpft wurde. Über das Ende von Ungoliant ist nicht viel bekannt, nur, dass die Kreatur Nan Dungortheb verlassen hat. In manchen Geschichten wird wohl vermutet, dass sich Ungoliant im unstillbaren Hunger selbst verschlungen hat





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Herr Der Ringe Ungoliant Melkor Valar Mittelerde Fantasy Horror Kreaturen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagenDer Dodogama ist laut vielen Spielern zu süß und ein Fanliebling. Entwickler ehren das Monster im Spiel mit einer eigenen Quest.

Weiterlesen »

Eine bösartige Kreatur in Herr der Ringe verbreitete schon vor Sauron Angst und SchreckenIn Herr der Ringe gab es lange vor den bekannten Ereignissen mächtige und bösartige Kreaturen. Eine davon ist Ungoliant.

Weiterlesen »

Eva Lys macht Geschichte bei den Australian OpenEva Lys ist als „Lucky Loser“ die erste Spielerin in der Geschichte der Australian Open, die bis ins Achtelfinale vordrang. Der Dreisatz-Sieg gegen Jaqueline Cristian aus Rumänien ist ein Novum und ein Zeichen für ihre steile Karriere. Lys erklärt, welche Veränderungen zu ihrem Erfolg beitragen.

Weiterlesen »

Europa und China: Eine Geschichte von Macht und MissverständnissenEuropas Beziehung zu China ist von Faszination und Konflikten geprägt. Seit Jahrhunderten lockte das Reich der Mitte mit Porzellan und Seide. Doch der Handel wurde zum Spielball der Mächte.

Weiterlesen »

Politische Intrigen: Ein Blick in die Geschichte der Macht und VerratDer Artikel untersucht die Geschichte politischer Intrigen in Deutschland, illustriert durch prominente Fälle wie Kurt Beck, Oskar Lafontaine, Heide Simonis und Wolfgang Kubicki. Es beleuchtet die Komplexität von Intrigen innerhalb politischer Parteien und die oft schmerzhaften Folgen für die Betroffenen.

Weiterlesen »

Die streitbarsten Paderborner der Geschichte: Paderborn to be wildMöchtest du wirklich alle Artikel aus deiner Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »