Der pensionierte Polizist Dietmar Ohlsen ermittelt aus Argwohn gegen seine Nachbarn, wird dabei selbst von Harry Möller und Nils Sanchez unter Verdacht gestellt. Gleichzeitig überlegt Wachhabender Helmut Husmann, den Ruhestand anzutreten, während sein Kollege Schirmer dies verhindern möchte.

Etwas weckt Dietmar Ohlsen s Argwohn: Das neue Nachbarspaar kaufte das Haus ohne Vorbesichtigung, der Ehemann ist nachts stundenlang unterwegs. Ohlsen ist zwar Polizist, allerdings im Ruhestand.

Doch das hält ihn nicht davon ab, der Sache auf den Grund zu gehen. Und das akribisch: Observation, Verfolgung, eine Ermittlungstafel mit Fotos und jede Menge Notizen in seinem Büchlein sprechen für eine neue Lebensaufgabe. Sehr zum Verdruss seiner Frau Helga, die sich auf andere Zeiten gefreut hatte. Harry Möller und Nils Sanchez finden auf der akribisch geführten Observationstafel des pensionierten Polizisten Hinweise.

Advertisement

Advertisement

Wegen Fahrerflucht gerät Ohlsen selbst ins Visier der Ermittler Harry Möller und Nils Sanchez. Die beiden finden heraus, dass Ohlsens Verdacht zwar nicht unbegründet, er selbst aber viel zu weit gegangen ist. Das wird auch Ohlsen bewusst, als seine Helga plötzlich in Lebensgefahr schwebt. Den Ruhestand legt Frau Küppers auch dem Wachhabenden Helmut Husmann nahe, der von dieser Idee völlig überrumpelt wird.