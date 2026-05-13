Der älteste Hund der Welt: Ein 30-jähriges Continental Zwergspaniel

Ein Continental Zwergspaniel namens Lazare ist der älteste Hund der Welt. Er ist 30 Jahre alt und hat das Doppelte der durchschnittlichen Lebenserwartung erreicht. Er lebt in einem Tierheim und wurde von seiner ursprünglichen Bezugsperson überlebt. Seine Pflegekräfte hoffen, dass er in einem liebevolles Zuhause vermittelt werden kann.

Zerzaustes Fell, riesige Ohren – und die Zunge ganz entspannt draußen: So sieht ein kleines Wunder auf vier Pfoten aus. Lazare heißt dieser zauberhafte Senior – und er stellt alles auf den Kopf, was wir über ein Hundeleben zu wissen glauben.

Der Kontinentale Zwergspaniel (Papillon) ist unglaubliche 30 Jahre alt und damit wohl der älteste Hund der Welt.aus dem Osten Frankreichs am 4. Dezember 1995 zur Welt. Normalerweise wird diese fidele Rasse immerhin um die 15 Jahre alt, aber Lazare hat nun schon das Doppelte erreicht. Und mittlerweile seine ursprüngliche Bezugsperson überlebt.

Nachdem sie starb, kam er ins Tierheim von Villy-le-Pelloux, berichten französische Medien. Doch seine Betreuer wünschten sich noch mehr Streicheleinheiten für den schmusigen Super-Senior und schalteten über die Tierschutzorganisation Société Protectrice des Animaux (SPA) eine Anzeige, um ihn zu vermitteln. Ergebnis: Mit Charme und Zunge hat er sofort viele Herzen erobert! Dabei ist seine „Neue“ jünger als er: Ophelie Boudol wird im Oktober erst 30 Jahre alt.

Sie sagte der Zeitung „Le Parisien“ allerdings, dass sie sich weniger für den Rekord interessiere, sondern demein liebevolles Zuhause geben wolle. Das braucht er auch: Der Kleine hat Arthrose, ist wegen eines Katarakts im Auge fast blind und hat keine Zähne mehr – deshalb hängt die Zunge aus dem Maul. Trotzdem sei Lazare (Bedeutung: „Gott hat geholfen“) insgesamt noch erstaunlich fit, bescheinigten ihm Tierärzte nach der Untersuchung.

In der richtigen Umgebung kann Lazare nun noch ein paar Extra-Runden drehen: Er bekommt spezielles Futter, extra langsame Spaziergänge und viele Ruhepausen. Neugierig ist er aber offenbar bis ins hohe Alter geblieben: Ophelie sagt, er folge mittlerweile der ganzen Familie durch die ganze Wohnung. Sein Geburtsdatum wird nicht angezweifelt: Lazares Alter wurde sowohl über seinen Mikrochip als auch über das französische Zuchtregister „Livre des Origines Français“ (LOF) überprüft.

Die Verantwortlichen der SPA sagen, es gebe „keinen Zweifel“ an seinem Geburtsdatum, und nahmen laut eigener Aussage bereits Kontakt zu Guinness World Records auf, um ihn offiziell eintragen lassen zu können. Kleine Hunde werden oft deutlich älter. Doch viele Faktoren spielen dabei eine Rolle. Zuvor galt der Rafeiro do Alentejo-Rüde Bobi aus Portugal als ältester Hund der Welt, sein Alter war allerdings nicht hundertprozentig dokumentiert.

Er starb im Oktober 2023 im Alter von 31 Jahren und 165 Tagen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Continental Zwergspaniel Lazare Ältest Hund Der Welt Tierheim Streicheleinheiten Arthrose Katarrh Blindheit Zähnelosigkeit Zunge Draußen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein Verlierer des Iran-Konfliktes: Stirbt die seltenste Raubkatze der Welt jetzt aus?Die letzten asiatischen Geparde leben in Iran. Ein Artenschützer berichtet aus dem Exil, wie die Regierung gegen ihn und seine Kollegen vorgeht und damit die Überlebenschancen der Raubkatzen verringert.

Read more »

Ein E-Bike mit 100km Reichweite und StVZO-Zulassung ist dank Coupon gerade ein SchnäppchenBei Amazon ist gerade ein mit 5 Sternen bewertetes E-Bike mit bis zu 100 Kilometern Reichweite mit 100 Euro-Coupon besonders günstig im Angebot. Wie...

Read more »

„Wie ein Albtraum“: Neuer FSK-18-Trailer zu „Evil Dead Burn“ verspricht ein blutiges Horror-GemetzelEs gibt einen neuen Trailer zu „Evil Dead Burn“, der endlich das volle blutige Ausmaß der höllischen Familienzusammenkunft enthüllt.

Read more »

Ein internationales Hotel am Chiemsee wurde zum schönsten Hotel der Welt gewähltEin bekanntes Hotelunternehmen in der Nähe von Munich, das Hotel Chiemgauhof Lakeside Retreat, erhielt einen ausgezeichneten Preis in einer Reiseindustrie-Veranstaltung in Lyon und gehört HOSPITALITY ONE: 'Chiemgauhof Lakeside Retreat' Voted One Of The World's Most Beautiful Hotels - Best Of.com 2026.2026 zu den schönsten Hotels der Welt, wie announced Prix Versailles. Für das französische Büro 'des Disequilibrium'.

Read more »