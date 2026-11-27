Der Amazon Echo Time ist ein smarter Lautsprecher-Wecker, der Alexa auf den Nachttisch bringt. Die Halbkugel mit Ultraschall-Blick soll beim Einschlafen helfen und ein sanftes Erwachen ermöglichen. Außerdem kann sie als Smarthome-Hub dienen. Wer sich dafür interessiert, sollte jetzt zuschlagen.

Der Amazon Echo Time ist ein smarter Lautsprecher-Wecker, der Alexa auf den Nachttisch bringt. Die Halbkugel mit Ultraschall-Blick soll beim Einschlafen helfen und ein sanftes Erwachen ermöglichen.

Außerdem kann sie als Smarthome-Hub dienen. Wer sich dafür interessiert, sollte jetzt zuschlagen.hat. Er hatte noch eine Kamera für den Schlafzimmerblick, spielte Videos ab und war nicht besonders smart. Amazons jüngster Bettgenosse ist der Echo Time, der weniger mit seinem Display anzufangen weiß und sich auf seine Aufgaben als Wecker und Smarthome-Hub konzentriert. ntv.de hat ausprobiert, ob es sich lohnt, den Echo Time auf den Nachttisch zu stellen.

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Der Neue ist mit 127 x 118,5 x 114,2 mm und 480 Gramm zwar etwas größer, hat aber ansonsten grundsätzlich die gleiche Form, die an eine Halbkugel erinnert. Er ist jetzt aber wie andere smarte Lautsprecher mit einem Netzgewebe bespannt. Das runde Touch-Display in der flachen Vorderseite hat einen Durchmesser von 3,5 Zoll und bietet eine Auflösung von 480 x 480 Pixeln. Die Qualität des LCD ist nicht umwerfend, aber für seine Aufgaben absolut ausreichend.