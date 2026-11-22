Nvidia verdient Milliarden, die Aktie stürzt trotzdem ab. Nach dem Rücktritt von Jensen Huang und neuen Ermittlungen wächst die Nervosität. Dabei ist der...

Nvidia verdient Milliarden, die Aktie stürzt trotzdem ab. Nach dem Rücktritt von Jensen Huang und neuen Ermittlungen wächst die Nervosität. Dabei ist der KI-Gigant inzwischen erstaunlich günstig bewertet.

Jensen Huang hat Nvidia zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Jetzt ist der Mann, der über drei Jahrzehnte die Richtung vorgab, seinen Job los. Nicht wegen schlechter Geschäfte, sondern wegen eines Skandals, der inzwischen sogar die nationale Sicherheit der USA berührt. Die Börse reagiert brutal.

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Allein am Freitag verlor die Nvidia-Aktie 14 Prozent und schloss bei 125,53 US-Dollar. Gegenüber dem Rekordhoch Anfang Oktober hat sich der Kurs nahezu halbiert. Doch ausgerechnet jetzt wird die Aktie fundamental zunehmend interessant.33 Jahre lang war Huang das Gesicht des Chipkonzerns. Unter seiner Führung wurde Nvidia zum wichtigsten Ausrüster der KI-Revolution.

Am 12. November fand diese Erfolgsgeschichte jedoch ein abruptes Ende. Der 63-Jährige trat als Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied zurück. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.

Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die Auslöser waren Enthüllungen über mehrere außerehelichen Beziehungen, darunter eine Affäre mit Alice Huang, einer ehemaligen Führungskraft des singapurischen Cloudunternehmens Megaspeed. US-Behörden verdächtigen die Geschäftsfrau, Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst zu unterhalten.

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Bewiesen ist dieser Vorwurf bislang nicht. Hinzu kommt, dass Megaspeed wegen möglicher Verstöße gegen amerikanische Exportbeschränkungen für Hochleistungschips im Visier der Behörden steht. Das Unternehmen bestreitet illegale Geschäfte. Aus einer privaten Affäre wird damit ein politisches Problem auf höchster Ebene.

Schließlich geht es darum, ob modernste amerikanische KI-Technologie über Umwege ins Reich der Mitte gelangt. Bemerkenswert ist auch die Reaktion des Verwaltungsrats. Obwohl Huang seine Bereitschaft zur Rückkehr erklärt hatte, erteilte ihm das Gremium eine Absage. Verwaltungsratschef Harvey Jones machte deutlich, dass eine Wiedereinsetzung nicht geplant sei.

Vorläufig führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern. Doch kann eine erfahrene Finanzmanagerin einen Visionär ersetzen, der Nvidia über Jahrzehnte geprägt hat? Wohl eher nicht. Huang war weit mehr als ein Vorstandschef.

Er war Chefstratege, Verkäufer und das Gesicht des KI-Booms. Sein Abgang trifft Nvidia zu einem Zeitpunkt, an dem der Wettbewerb zunimmt und die milliardenschweren Investitionen der Technologiebranche zunehmend hinterfragt werden. Dabei liefern die Geschäftszahlen eigentlich keinen Grund zur Panik. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Nvidia den Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar.

Der Nettogewinn legte um 105 Prozent auf 65,3 Milliarden US-Dollar zu. Allein das Rechenzentrumsgeschäft erwirtschaftete 107,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 110 Prozent. Die Bruttomarge erreichte starke 74,8 Prozent. Für das laufende Quartal stellt Nvidia sogar einen Umsatz von rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Die vor Wochen von Analysten als zu teuer eingestufte Nvidia-Aktie mutierte inzwischen zum fundamentalen Schnäppchen. Auf Basis der erwarteten Gewinne für das im Januar 2027 endende Geschäftsjahr liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 13. Für das Geschäftsjahr 2028 fällt es nach aktuellen Analystenschätzungen sogar auf gerade einmal 7,6. Angesichts der außergewöhnlichen Wachstumsraten erscheint Nvidia damit inzwischen ausgesprochen günstig bewertet.

Voraussetzung ist allerdings, dass der Konzern die prognostizierten Milliardengewinne tatsächlich einfährt. Am gestrigen Freitag folgte die nächste unangenehme Nachricht. Wie Reuters berichtet, untersucht die US-Börsenaufsicht SEC mögliche Unregelmäßigkeiten bei Nvidias Rechnungslegung. Eine Untersuchung ist noch kein Beweis für Fehlverhalten, der Zeitpunkt könnte dennoch kaum ungünstiger sein.

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Hinzu kommen Fragen zur Finanzierung des KI-Booms. Nvidia investiert in Unternehmen, die anschließend große Mengen seiner Chips kaufen. Solche Geschäfte sind nicht zwangsläufig problematisch. Anleger sollten allerdings genauer hinschauen, wenn Lieferanten gleichzeitig ihre eigenen Kunden finanzieren.

Die ersten Warnsignale kommen von der Wall Street. Baird-Analyst Tristan Gerra stufte Nvidia am 11. November, also einen Tag vor dem offiziellen Rücktritt Huangs, von „Outperform“ auf „Neutral“ herab und reduzierte sein Kursziel drastisch von 500 auf 200 US-Dollar. Er verwies unter anderem auf die schlechtere Planbarkeit der Rechenzentrumsnachfrage und regulatorische Risiken.

Charttechnisch bleibt die Situation angespannt. Fällt die Marke von 120 US-Dollar, könnten zunächst Kurse um 110 US-Dollar folgen. Im schlimmsten Fall rückt sogar die psychologisch wichtige 100-US-Dollar-Marke in den Fokus. Nvidia ist weiterhin eine Gelddruckmaschine.

Ein KGV von rund 13 bei einem Umsatzwachstum von mehr als 100 Prozent ist alles andere als teuer. Würde man ausschließlich auf die fundamentalen Kennzahlen schauen, könnte man die Aktie inzwischen durchaus als Schnäppchen bezeichnen. Doch die Börse handelt nicht nur Zahlen, sondern auch Erwartungen und Vertrauen. Und beides hat Nvidia in den vergangenen Wochen erheblich eingebüßt.

Der Rücktritt von Huang, die Ermittlungen und die offenen Fragen zur Finanzierung des KI-Booms dürften Anleger noch länger beschäftigen. Für mutige Investoren könnte der Absturz eine interessante, langfristige Einstiegschance bieten. Doch wer jetzt kauft, muss sich darüber im Klaren sein, dass die günstige Bewertung nicht vor weiteren Kursverlusten schützt. Vor allem dann nicht, wenn sich die Zweifel an der Nachhaltigkeit der Gewinne bestätigt.auf Tradegate BSX gehandelt. Stefan Feulner besitzt rund 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung, war mehrere Jahre CEO eines börsennotierten VC-Unternehmens und lange im Beteiligungs- und Fondsmanagement tätig. Aktuell zeichnet er sich als Head of Content für die reichweitenstarken Finanzportale wallstreetONLINE, Ariva, FinanzNachrichten und Boersennews verantwortlich.

Zudem schreibt er als Börsenexperte für Medien wie Bild und Focus. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Nvidia verdient Milliarden, die Aktie stürzt trotzdem ab.

Nach dem Rücktritt von Jensen Huang und neuen Ermittlungen wächst die Nervosität. Dabei ist der KI-Gigant inzwischen erstaunlich günstig bewertet.