Der Anime-Serien-Hit 'Solo Leveling' erreicht einen Meilenstein

Der Anime 'Solo Leveling' hat einen Rekord in Sachen Bewertungen auf Crunchyroll erreicht und ist damit der beliebteste Anime in der Geschichte von Crunchyroll. Der Action-Anime hat nicht nur in Sachen Bewertungen Erfolge feiern können, sondern auch in anderen Bereichen.

Der Anime -Serien-Hit ' Solo Leveling ' hat einen Meilenstein erreicht, der bisher kein anderer Titel schaffte: Über eine Million Menschen haben den Anime auf Crunchyroll bewertet. Dies ist ein Rekord , der die Beliebtheit von anderen populären Serien wie 'One Piece' und 'Naruto' in den Schatten stellt.

Der Action-Anime 'Solo Leveling' hat nicht nur in Sachen Bewertungen Erfolge feiern können, sondern auch in anderen Bereichen. So ist er der erste Anime in der Geschichte von Crunchyroll, bei dem jede einzelne Folge mehr als 100.000 Likes erhalten hat. Dieses Ereignis trat in der zweiten Staffel auf, als die Folge 12 mit dem Kampf zwischen Jin-Woo und dem Ant-King über 100.000 Likes innerhalb von nur 80 Minuten erreichte.

Der Erfolg von 'Solo Leveling' ist nicht nur auf Crunchyroll zu finden, sondern auch auf illegalen Webseiten, wo der Webtoon Millionen Aufrufe erhielt und beliebter war als 'One Piece', 'Naruto' oder 'Dragon Ball'. Der Anime wurde im Januar 2024 erstmals auf Crunchyroll ausgestrahlt und erreichte dort ein Millionenpublikum. Ein Jahr später wurde 'Solo Leveling' bei den Anime Awards zum Anime des Jahres gekürt. Obwohl 'Solo Leveling' einen enormen Erfolg erlebte, wurde bislang keine offizielle Ankündigung einer dritten Staffel gemacht.

Einige Seiten und Fans spekulieren jedoch, dass die Fortsetzung womöglich nicht mehr als Serie, sondern als Kinofilm umgesetzt wird. Dieser Trend ist seit einigen Jahren in der Anime-Szene zu beobachten





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