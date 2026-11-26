Wir verraten euch die wichtigsten Releases im Anime-Winter 2027 und verraten euch zudem, wo ihr sie streamen könnt.

Der Anime-Winter 2027 bietet jede Menge spannende Neustarts und lang ersehnte Fortsetzungen. Hier stellen wir euch die wichtigsten Serien der kommenden Season vor und sagen euch, auf welchen Plattformen ihr sie streamen könnt.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der 29-jährige Hiroto Ikuta lebt in Tokyo.

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Seine Tage verbringt er mit einem Nebenjob und Unterhaltungen mit den Menschen aus der Nachbarschaft. Eine mürrische, aber herzliche ältere Dame, die er liebevoll „Oma“ nennt, hinterlässt ihm nach ihrem Tod ihr Haus. Drei Monate später zieht seine 18-jährige Cousine Natsumi Kobayashi bei ihm ein, da sie in der Nähe eine Kunstschule besuchen will. Ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten kollidieren fast täglich.