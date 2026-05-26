Der Arzt der Stars: Dr. Dr. Andreas Dorow über die Brust-OPs der Geiss-Töchter

Der Star-Schönheitschirurg Dr. Dr. Andreas Dorow hat sich bei BILD über die Brust-OPs der Geiss-Töchter geäußert. Der 53-jährige Arzt räumt mit alten Beauty-Mythen auf und erklärt die Details hinter den Eingriffen.

Der Star-Schönheitschirurg Dr. Dr. Andreas Dorow hat sich bei BILD über die Brust-OPs der Geiss-Töchter geäußert. Der 53-jährige Arzt räumt mit alten Beauty-Mythen auf und erklärt die Details hinter den Eingriffen.

Bei Davina und Shania entschied sich der Arzt für ein modernes Verfahren, das besonders gewebeschonend ist. Das Besondere an der Methode: Statt die Brust großflächig aufzuschneiden, wird das Gewebe mit speziellen Instrumenten und einem kleinen Ballon vorsichtig gedehnt. Das Implantat wird dann über einen winzigen Schnitt eingesetzt. Es entfaltet sich erst im Körper.

Carmen Geiss, die Mutter der jungen Frauen, war hautnah dabei. Sie zu BILD: "Ich hatte OP-Kittel und alles an. Komplett steril. Ich durfte zwar nicht zu nah dran, aber dem Arzt über die Schulter schauen.

" Besonders beeindruckt zeigte sich Carmen von der modernen Technik: "Wahnsinn. Die Narbe ist später praktisch weg. Die gehen da mit einem Instrument rein, das ist nur so groß wie ein Löffel. Das Implantat wird ganz dünn eingesetzt.

" Die Vorteile laut Arzt sind kleinere Narben, weniger Gewebeverletzungen und schnellere Heilung. Der Fokus lag auf femininen Kurven und einem harmonischen Gesamtbild. Der gesellschaftliche Druck komme heute vor allem durch Social Media, so Dorow. Er zieht einen provokanten Vergleich: "Wenn Männer problemlos zum Arzt gehen und sich ihren Penis vergrößern lassen könnten, würden das vermutlich auch viele machen.





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Dr. Dr. Andreas Dorow Brust-Ops Geiss-Töchter Modernes Verfahren Gewebeschonend

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