Der Aufstieg der humanoiden Roboter: Eine Revolution auf dem Weg

Der Markt für humanoide Roboter steht vor einem beispiellosen Wachstum und wird die Welt in den kommenden Jahrzehnten grundlegend verändern. Experten prognostizieren eine globale Expansion von Milliarden von Robotern, die in Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft eine zentrale Rolle spielen werden. Die technologischen Fortschritte in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Sensorik und Batterietechnologien treiben diese Entwicklung voran und machen humanoide Roboter immer allgegenwärtiger und erschwinglicher.

Jensen Huang, CEO von NVIDIA, sieht in humanoiden Robotern das Potenzial, so allgegenwärtig zu werden wie Autos es heute sind. Die wirtschaftlichen Prognosen für diesen Markt sind ebenfalls beeindruckend. Goldman Sachs schätzt, dass der globale Markt für humanoide Roboter bis 2035 ein Volumen von 38 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Noch optimistischer ist die Macquarie Group, die ein Marktpotenzial von bis zu drei Billionen US-Dollar sieht. Die ambitionierteste Prognose stammt von ARK Invest, das ein maximales Marktvolumen von 24 Billionen US-Dollar für humanoide Roboter erwartet. Morgan Stanley betrachtet das Wachstum speziell in den USA und geht davon aus, dass allein dort bis 2050 etwa 63 Millionen humanoide Roboter im Einsatz sein werden. Neben den absoluten Marktzahlen spielt die Preisentwicklung eine entscheidende Rolle. Während die Herstellungskosten für humanoide Roboter heute noch bei etwa 250.000 US-Dollar pro Einheit liegen, prognostiziert Elon Musk, dass die Kosten auf rund 20.000 US-Dollar fallen werden. Bereits jetzt gibt es eine bemerkenswerte Kostenreduktion: Hochwertige humanoide Modelle haben ihre Preise innerhalb eines Jahres von 250.000 auf 150.000 US-Dollar gesenkt – ein Rückgang von 40 Prozent, während man ursprünglich von einer jährlichen Reduktion um 15 bis 20 Prozent ausgegangen war. Der technologische Fortschritt ist der wesentliche Treiber dieser Entwicklung. Multimodale generative künstliche Intelligenz ermöglicht es humanoiden Robotern, Sprache zu verstehen, mit Menschen zu kommunizieren und komplexe Aufgaben eigenständig auszuführen. Fortschritte in der Aktuator- und Sensortechnik – darunter hochpräzise LiDAR-Systeme, Planeten-Rollengetriebe, Sechs-Achsen-Kraftsensoren und High-Torque-Motoren – sorgen dafür, dass diese Maschinen immer menschenähnlicher agieren können. Gleichzeitig entwickeln sich auch die Batterietechnologien weiter. Die Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien wächst alle zwei Jahre um 20 Prozent, und bis 2030 wird ein Preisverfall auf 80 US-Dollar pro Kilowattstunde erwartet. Dies wird humanoide Roboter noch erschwinglicher und effizienter machen. Besonders betroffen von der Einführung humanoider Roboter sind verschiedene Industriezweige. Die fünf größten Branchen, die von dieser Entwicklung erfasst werden, sind die Landwirtschaft, das Bauwesen, die Pflege älterer Menschen, die Logistik sowie die Fertigung und Produktion. In diesen Sektoren gibt es bereits jetzt einen enormen Arbeitskräftemangel, der durch humanoide Roboter teilweise ausgeglichen werden könnte. Beispielsweise gibt es in den USA derzeit acht Millionen unbesetzte Stellen, insbesondere in Bereichen, die als körperlich belastend oder unattraktiv gelten. Auch die demografische Entwicklung trägt zur Nachfrage nach humanoiden Robotern bei. In den USA wird die sogenannte Abhängigkeitsquote – das Verhältnis von Personen über 70 Jahren zu Erwerbstätigen – bis 2030 auf 25 Prozent steigen, was bedeutet, dass 25 Senioren auf 100 potenzielle Pflegekräfte kommen. In Japan wird diese Quote sogar bei 50 Prozent liegen, in Europa bei 35 Prozent und in China bis 2040 bei 40 Prozent. Der Bedarf an Unterstützung in der Altenpflege wird daher weltweit massiv zunehmen, wodurch humanoide Roboter zu einer essenziellen Lösung für den Pflegesektor werden. Parallel dazu steigen die Lohnkosten für menschliche Arbeitskräfte, während die Kosten für Automatisierung und Robotik sinken. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die durchschnittlichen Arbeitskosten in der Fertigung in den USA bei 39,69 US-Dollar pro Stunde liegen, während sie in China nur 6,50 US-Dollar und in Indien sogar nur 4,45 US-Dollar betragen. Studien gehen davon aus, dass Automatisierung die Arbeitskosten in Industrieländern wie Südkorea, Japan, Deutschland und den USA bis 2025 um 18 bis 33 Prozent senken könnte. Der Wettbewerb in der humanoiden Robotik nimmt rapide zu, und zahlreiche Unternehmen treiben die Entwicklung voran. Zu den führenden fünf Marktakteuren zählen Tesla mit dem Modell Optimus, Figure AI mit Figure 02, Agility Robotics mit Digit, Boston Dynamics mit Atlas sowie Unitree mit den Modellen H1 und G1. Tesla plant, im Jahr 2024 bereits 1.000 Optimus-Roboter in den eigenen Fabriken einzusetzen. Ziel ist es, diese zu einem Preis von 20.000 bis 30.000 US-Dollar auch für den Massenmarkt erschwinglich zu machen. Figure AI konnte in einer aktuellen Finanzierungsrunde 675 Millionen US-Dollar einsammeln und arbeitet eng mit Microsoft, OpenAI und BMW zusammen





