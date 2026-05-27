Rot-Weiss Essen hat das Rückspiel gegen Greuther Fürth mit 2:0 verloren und kann weiter auf die Rückkehr in die 2. Liga warten.

Der Aufstiegstraum von Rot-Weiss Essen ist geplatzt. Das Team hat das Rückspiel gegen Greuther Fürth mit 2:0 verloren und kann weiter auf die Rückkehr in die 2.

Liga warten. Der Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu hat das 1:0 in der 29. Minute erzielt, aber danach soll er Essens Verteidiger Ben Hüning provoziert haben. Hüning warf Futkeu vor, dass er ihn nach seinem Treffer provoziert habe.

Futkeu wollte sich nicht auf die Diskussion einlassen und sagte, dass er nur gewonnen und Klassenerhalt gefeiert habe. Die Partie war ohnehin hochemotional, nach dem Schlusspfiff kam es zu einer Rudelbildung. In Fürth wird ausgelassen gefeiert, während in Essen tiefe Enttäuschung herrscht. Der Trainer von Rot-Weiss Essen, Uwe Koschinat, versucht dennoch, Stolz zu vermitteln und sagt, dass RWE Eindruck in Deutschland hinterlassen hat





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Rot-Weiss Essen Greuther Fürth Aufstiegstraum 2. Liga Fußball

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