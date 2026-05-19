Der UEFA-Pokal der Europa League ist mit 15 Kilogramm nicht nur der schwerste, sondern auch einer der schönsten Trophäen im Fußball. Seine besondere Geschichte und sein symbolischer Wert machen ihn zu einem begehrten Preis. abgerundet wird das Ganze durch die interessante Tatsache, dass die Vereine nur eine Kopie des Pokals erhalten.

Er ist mit satten 15 Kilogramm der schwerste aller UEFA - Pokal e und mit einer Höhe von 65 Zentimetern auch beeindruckend groß. Der Sieger der Europa League , demnächst Leverkusen oder Aston Villa, darf sich über den Besitz dieses kolossalen Pokal s freuen.

In Fan-Kreisen gilt die Europa-League-Trophäe nicht nur als die schwerste, sondern auch als die schönste. Der Pokal besteht aus einem unteren gelben Marmorsockel, auf dem die Flaggen aller UEFA-Mitglieder eingraviert sind. Im Mittelteil scheint eine Gruppe von Schauspielerispielern dargestellt zu sein, die einem Ball hinterherjagen. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine Gruppe Menschen, die den achteckigen Pokal stützen.

Dieser ist mit dem UEFA-Logo verziert. Die Trophäe ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern hat auch eine besondere Geschichte. Sie wurde speziell für das Endspiel 1972 zwischen Tottenham Hotspur und Wolverhampton Wanderers von der italienischen Firma Bertoni in Mailand entworfen und hergestellt. Tottenham gewann damals das Finale und wurde somit der erste Klub, der die neue Trophäe überreicht bekam.

Interessant ist, dass der Europa-League-Sieger im Anschluss an das Endspiel nur eine Nachbildung des Pokals erhält. Das Original bleibt stets im Besitz der UEFA und wandert nicht in die Vitrinen der Vereine. Für die Spieler von Bayer Leverkusen könnte dies jedoch egal sein. Sie träumen davon, am Mittwoch den 15-Kilo-Klotz erstmals in die Höhe zu stemmen und damit in die Geschichtsbücher des Vereins einzugehen.

Beim Saisonfinale wird es somit nicht nur um den sportlichen Erfolg gehen, sondern auch um den symbolischen Wert der Trophäe. Jetzt geht es darum, den erst 50 Jahre alten Pokal zu ergattern





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