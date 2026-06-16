Michael Olise hat sich mit einer beeindruckenden Statistik und einem Marktwertsprung auf 150 Millionen Euro zum Schlüsselspieler beim FC Bayern und der französischen Nationalmannschaft entwickelt.

Die sportliche Entwicklung von Michael Olise beim FC Bayern München gleicht einer beispiellosen Erfolgsgeschichte im modernen Profi fußball . Mit einer Bilanz von 42 erzielten Toren und beeindruckenden 54 Vorlagen in insgesamt 107 Pflichtspielen hat der erst 24-jährige Offensivkünstler bewiesen, dass er nicht nur ein Versprechen, sondern bereits eine vollendete Realität auf dem Spielfeld ist.

In München ist Olise in kürzester Zeit zu einem absoluten Superstar aufgestiegen, dessen Einfluss auf das Spiel des Rekordmeisters kaum zu überschätzen ist. Diese sportliche Dominanz spiegelt sich auch in seinem Marktwert wider, der eine astronomische Entwicklung genommen hat.

Während er vor zwei Jahren bei seinem Wechsel von Crystal Palace nach München noch mit einem Wert von 55 Millionen Euro taxiert wurde, wird sein Marktwert heute auf 150 Millionen Euro geschätzt, wobei die Tendenz aufgrund seiner konstanten Leistungen weiterhin steil nach oben zeigt. Olise hat sich somit als einer der wertvollsten Spieler der gesamten europäischen Fußballlandschaft etabliert. Auch auf internationaler Ebene hat der Stürmer einen bedeutenden Durchbruch geschafft und ist mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil der französischen Nationalmannschaft.

Nationaltrainer Didier Deschamps betont in Gesprächen mit der SPORT BILD und BILD, dass der Weg in das Team der Tricolores anfangs nicht ohne Hürden verlief. Es gab Phasen, die als mühsam und schwierig beschrieben werden konnten, doch Olise bewies eine bemerkenswerte Beharrlichkeit. Durch seine unermüdliche Arbeit und die Unterstützung seines Umfelds konnte er sich im hochkarätigen Kader Frankreichs behaupten. Noch enthusiastischer äußert sich sein ehemaliger Junioren-Trainer Thierry Henry, der den Spieler während der Olympischen Spiele 2024 in Paris führte.

Henry, eine Legende des Weltfußballs, geht sogar so weit, Olise auf dem Weg zum besten Spieler der Welt zu sehen. Die Qualität, die der junge Franzose mitbringt, sei ausreichend, um diesen prestigeträchtigen Status zu erreichen, was die enormen Erwartungen an seine weitere Karriere unterstreicht. Ein wesentlicher Faktor für diesen rasanten Aufstieg ist laut Deschamps die Zusammenarbeit mit dem Trainer Vincent Kompany.

Unter der Führung von Kompany hat Olise eine Saison gespielt, die durch eine außergewöhnliche Effizienz, einen starken Charakter und eine ausgeprägte Persönlichkeit geprägt war. Die taktische Ausrichtung des Trainers scheint perfekt auf die Stärken des Spielers abgestimmt zu sein, was ihm erlaubt, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Die Verantwortlichen des FC Bayern sind sich bewusst, welchen Schatz sie in ihren Reihen haben, und schließen einen Verkauf kategorisch aus, zumal Olise einen langfristigen Vertrag bis zum Jahr 2029 unterzeichnet hat.

Besonders wertvoll für die weitere Entwicklung ist zudem der Schutz, den die Klubbosse dem Spieler bieten. In einer Zeit, in der der Druck auf Topstars immens ist, wird Olise bei Bayern so gefördert, dass er sich wohlfühlt und sich ganz auf den Sport konzentrieren kann. Da Olise eine ausgeprägte Abneigung gegen übermäßige Medienpräsenz hat und sein Privatleben strikt vom Spielfeld trennen möchte, bietet das Umfeld in München die ideale Balance zwischen professionellem Erfolg und persönlicher Privatsphäre





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